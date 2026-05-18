和食さと「初夏の北海道フェア」開催!海鮮丼やスープカレー、豚丼などをラインアップ

国内201店舗を展開する「和食さと」は、2026年5月21日から7月15日まで、期間限定メニュー「初夏の北海道フェア」を販売する。

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【初夏の北海道フェア 商品紹介】

◆北海づくし御膳 税込2,748円

北海道産のスルメイカや帆立貝柱、甘えびを楽しめる「北海お造り盛り合わせ」のほか、「ミニ帆立いくら丼」「北海道産豚肩ロースの甘辛焼」「アスパラガスの冷製スープ」など、多種多様な北海道グルメを一度に楽しめる特別御膳。

◆選べる北海ミニ丼セット 税込2,198円

「選べるミニ丼」2種に、海老天ぷら盛り合わせ･ミニ麺･茶碗蒸し･漬物がセットになったお得なメニュー。北海道産の海鮮や豚肩ロースを使用したミニ丼3種「ミニ帆立いくら丼」「ミニ北海海鮮ちらし」「ミニ豚丼」の中から、好きな2種を選べる。

◆北海海鮮丼セット 税込2,748円

北海道産の帆立貝柱･甘海老･するめいかをたっぷりと盛り込み、新鮮な海鮮を堪能できる海鮮丼。選べるミニ麺･茶碗蒸し･漬物がセットになっている。

◆スープカレーセット 税込1,868円

北海道産とうもろこしやきたあかりのほか、たっぷりの野菜にスパイシーなフライドチキン「さとチキ」を合わせたオリジナルのスープカレー。さらに、ほくほくとした食感の「きたあかりと道産牛のコロッケ」もセットになっている。

◆北海道産豚肩ロースの豚丼セット 税込1,758円

北海道の老舗たれ屋「ソラチ」の「十勝豚丼のたれ」を使用し、甘辛く焼き上げた豚丼。

◆帆立塩ラーメンとミニ北海海鮮ちらし 税込1,868円

香ばしく炙った北海道産の帆立貝柱やとろろ昆布などの具材をのせた特製塩ラーメンに、北海道産の帆立貝柱･甘海老･スルメイカを盛り込んだ海鮮ちらしをセットにした。

※北海海鮮丼、北海道産豚肩ロースの豚丼、帆立塩ラーメンは単品も用意している。