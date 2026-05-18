2024年まで在籍したAKB48時代には、毎朝生配信をつづけて「朝5時半の女」と呼ばれた大西桃香。当時からグラビアへの憧れが強く、今でもオファーがあれば「よっしゃー！」と喜ぶほどだという。発売中のグラビアムック『PARADE2026春号』の出演オファーの際に提案された撮影テーマは「二日酔いの女」。彼女はこの"難役"をどのように演じたのか。

【写真】撮影テーマは「二日酔いの女」 元AKB48・大西桃香（28）の人間味あふれる撮り下ろしショット

──まず今回の撮影はいかがでしたか？

テーマ自体が異例の内容だったと思うのですが……。事前の資料を拝見したら、「夜にめちゃくちゃお酒を飲んで、知らない家に上がり込んで、二日酔いのまま翌朝また出掛ける」という細かいストーリーが決まっていて！ 普通、「かわいい感じで」とか「ちょっと大人っぽく」といった概要をいただくことはあっても、ここまで作り込まれた設定は初めての経験でした。テーマがテーマなので「一体どうなるんだろう」と当日までワクワクしていました。今回の撮影は「いかに自分をきれいに撮ってもらうか」ということよりも、「いかにテーマに沿った表情やポーズができるか」ということを自分の中で意識して臨みました。

──でも「夜にめちゃくちゃお酒を飲んで」などと書かれた設定を見たとき、「私ってそんなイメージなのかな」と思いませんでしたか？

確かに「そう見えているのかな？」とは思ったんですけど（笑）。でもスタッフさんに意図を聞いたら、下町をテーマにしつつ私の魅力を引き出せるシチュエーションを考えた結果だと言ってくださって。私は普段から「お酒が好き」と公言しているので、そこをくみ取った上で考えてくださったのだと思うとありがたいなと感じました。

──普段のグラビアではないような撮影シチュエーションも多かったと思います。

グラビアといえば「いかに美しく儚く撮ってもらうか」を意識することが多いのですが、今回はそれを一切気にしませんでした。ガニ股だったり、脱ぎ掛けのズボンを引きずりながら歩いたり、いわゆる"人間らしい部分"を表現するのも面白いなと思いましたね。カメラマンさんも「ここはもうちょっとこうして」と具体的に指示を出してくださったので動きやすかったです。

──しかも最後には、ホルモン焼き肉のお店でお酒を飲みながらの撮影もありました。

予定表には「蒲田周辺で撮影。実際に飲める場所があれば、そこで飲みながら撮りたい」くらいのニュアンスしか書かれていなかったんです。だから、まさか焼き肉を食べられるとは思っていなくて！ 時間も夕方5時くらいの、太陽が沈みかける一番いい時間帯に外でお酒を飲みながら焼き肉を食べて……。私、ずっと「ああ、幸せ」って言い続けていました（笑）。

──お店では何を飲んだのですか？

私はレモンサワーを飲みました。こういう撮影だと見栄えを考えてビールを用意していただくことが多いのですが、実は私ビールが得意ではなくて。今回は「大西さんの好きなものを自由に頼んでいいよ」と言っていただいたので、お言葉に甘えて本当に自分の好きなものを頼みました。食べたのはカルビ、ロース、ホルモン、ミノ、牛タン……あと白米もがっつり頼んじゃいましたし、さらに冷麺まで食べました。食べているときの幸せな顔も誌面で見てもらえたらと思います。

──ちなみに、今回の撮影で演じた人物像と大西さん自身は重なりますか？

今は28歳ということもあってベロベロになるまで飲むことは減りましたが、もう少し若い頃の自分とは結構重なるかもしれません。昔からお酒が大好きで、アイドルをやっていた時期は特によく飲んでいました。翌日がオフのときはお酒をたくさん買い込んで、家で好きなだけ飲んで、何も気にせずそのまま寝る……みたいなのが至福の時間でした（笑）。さすがに玄関で寝ることはなかったけど、相当飲んでいた時期もありましたね。

──そもそも、お酒を好きになったきっかけは？

20歳になったとき、AKB48メンバーのご家族から奈良の日本酒をお祝いにいただいたんです。それを飲んだ瞬間に「おいしい！」と思って。また、メンバーと居酒屋に行き、名前がかっこいいという理由で飲んだ日本酒もおいしくて。そこから当時のマネージャーさんに「もっと日本酒に詳しくなりたい」とお話ししていたら、日本酒エッセイのお話をいただきました。それを書きながら学んでいったという感じです。

──最近よく飲むお酒やお気に入りの銘柄は？

最近はずっとレモンサワーですね。特にお気に入りなのが、静岡の富士高砂酒造さんの「酒カルダモンレモンハイの素」。昨年カレンダー撮影でお邪魔した際に出会ったのですが、これが本当においしいんです。カルダモンやクローブなど9種類のスパイスが入っていて、風味が最高！ レモンサワー好きな方はぜひ一度飲んでみてください。

「AKB卒業と同時に引退するつもりでした」

──では、大西さんにとってグラビアというお仕事はどういったものなのでしょうか。

AKB48にいた頃は、グラビアに対する憧れがとにかく強かったです。特に10代の頃の私は人気という意味でも雑誌グラビアに選ばれるメンバーではありませんでした。だから、選ばれている子を見て「いいな、羨ましいな」という気持ちがずっとあったんです。その頃の「羨ましい」という強い思いが今も根底にあるので、グラビアのお仕事をいただけるのは跳び上がるほどうれしいです。朝が苦手な私でも、グラビアの撮影となるとどれだけ早くてもルンルンで起きちゃいます。

──AKB48卒業後も喜びは変わらないんですね。

むしろ喜びは今のほうが大きいかもしれません。アイドル時代は「AKB48の中から選んでいただける喜び」でしたが、1人で活動するようになり、今はさらに広い世界の中から「大西桃香」を指名でお仕事をいただけるわけですから。私は特別スタイルがいいわけでもないのに、そんな自分に声をかけてくださるのが本当に光栄で、「よっしゃー！」という気持ちになります。

──現在28歳。グラビアにおいてもきっと昔とは表現できることが変わってきていると思います。

若い頃よりも今のほうが自分に自信を持てている気がします。昔はものすごくマイナス思考でネガティブでしたが、大人になるにつれて「私はこうなんだから」と良い意味で開き直れるようになったというか。自分を理解し、自分を認められるようになったおかげで、グラビアにも素直に向き合えるようになったと思います。

──今後、活動していく上でのビジョンは？

正直に言うと、私はもともと芸能界に入りたかった人間ではないんです。AKB48卒業と同時に芸能を引退するつもりでした。いろいろあって今も活動を続けていますが、だからこそ5年後や10年後のビジョンはなくて。でも、私にはそれが合っているんです。「5年後までにこうならなきゃ」と考えるとしんどくなってしまうので。目の前の一つ一つに全力を尽くして、つないでいけたらいいなとゆるやかに考えています。とはいえ、最近は自分自身の状態も安定しているので、積極的にお芝居のオーディションなどにも挑戦しています。自分から手を伸ばしてお仕事を掴み取り、ファンの皆さんが「うちの桃ちゃんはすごいんだよ」と周囲に自慢できる存在でありたいです。

──最後に、グラビアへの意気込みは？

今後も100％、いや120％やりたいです!!

【プロフィール】

大西桃香（おおにし・ももか）／1997年9月20日生まれ、奈良県出身。身長156cm。2014年にオーディションを経て「AKB48 Team8」に加入。ストリーミングサービスSHOWROOMでの毎朝の配信で「朝5時半の女」と呼ばれる。2024年2月にAKB48を卒業。舞台『あの日はライオンが咲いていた』（2026年6月3〜7日、さいたま芸術劇場）に主演する。

公式X：＠momo_0x0_920

公式Instagram：@momo0920_official

撮影／HIROKAZU

取材・文／左藤 豊

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