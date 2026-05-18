現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）では、第十九回「過去からの刺客」が放送に。

＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…不穏を予感させる『豊臣兄弟！』冒頭シーンがコチラ

その放送後に流れた第二十回「本物の平蜘蛛」の予告が話題になっています。

＊以下第十九回のネタバレを含みます。

＜第十九回のあらすじ＞

信長（小栗旬）は嫡男・信忠（小関裕太）に家督を譲り、安土に天下一統を見据えた巨大な城を造り始める。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

秀吉（池松壮亮）は柴田勝家（山口馬木也）を総大将とする上杉攻めに加わるが、作戦を巡り勝家と対立してしまう。

一方、慶（吉岡里帆）に他国の武将と内通しているという疑いがかかり、小一郎（仲野太賀）は彼女が密かに足を運んでいるという村へ向かう。

そこで小一郎は、慶がひた隠しにしていた悲しい過去を知り――。

次回予告

＊以下、NHK公式Youtubeに流れた次回予告より

誰かに向かって語りかけている寧々。

その表情は明るい。

画面には「松永久秀」の文字と、険しい表情の久秀が映し出される。

その直後、「わーっはははははは」という久秀の高笑いが響く。

続いて、赤い「謀反」の文字が。

「平蜘蛛を差し出されませ」

場面は変わり、秀吉はかしこまった表情で告げる。

「平蜘蛛を差し出されませ」



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

画面には、「大名物『平蜘蛛（ひらぐも）』」の文字と、木箱に収められた茶釜が。

久秀と対峙する秀吉と小一郎。

ふたりに迫り、久秀はこう言い放つ。

「断じて渡さん」

炎に包まれる屋敷

画面には、「『本物』に命を賭した男の生」の文字が。

次の場面では、煙の立ちこめる廊下を、秀吉と小一郎が必死に駆け抜けていく。

さらに、秀吉と小一郎のいる座敷は、爆風とともに煙に飲み込まれる。

その傍らには、空になった平蜘蛛の木箱が…。

「信長の間抜けな姿を」

場面は一転し、信長が秀吉の胸を踏みつけるような緊迫した場面が映し出される。

その中で響き渡る久秀の声。

「楽しませてもらうわ！ 信長の間抜けな姿を！」

炎に包まれた城の中で、髪を振り乱し、顔をススに染めた久秀が目を見開きながら笑う。

「はっはっはっはっ」

離れたところからその光景を見ている秀吉と小一郎。

その後、彼らがとった行動とは…

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大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。