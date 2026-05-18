山下美夢有の弟と妹がタッグを組んで国内男子ツアーに参戦！ 12位タイでフィニッシュし「成長」を実感
山下美夢有の妹、山下蘭が自身のインスタグラムを更新。国内男子ツアー「関西オープン」で兄・勝将（まさゆき）のキャディを務めたことを投稿した。
【写真】大きなキャディバッグを担いで歩く山下蘭
蘭がツアーで兄のキャディを務めるのは昨年の「バンテリン東海クラシック」以来、2回目となる。前回は残念ながら予選を通過することは出来なかった。しかし今回は初日に首位と1打差の2位タイと好スタート。2日目以降にスコアを伸ばすことは出来なかったが、トータル3アンダー・12位タイでのフィニッシュとなった。蘭は「前回キャディし終えた時の感想は、『爆笑』やったけど 今回の試合を表すなら『成長』です！」と大会を振り返った。「特に最終日は4連続バーディーで大歓声があり、凄く楽しませてもらいました」と、4日間のトーナメントを大いに満喫したようだ。最後に「暑い中兄の応援に来てくださった皆さん ありがとうございました!!」と感謝の言葉で投稿を締めくくった。投稿では目標を見つめクラブ選びをする2人の姿や、大きく重そうなキャディバッグを担いで兄と並んで歩く姿、そしてタオルを手に声援を送ってくれた人たちとの記念写真などを公開した。投稿を見たファンは「ナイスキャディ」「とてもいい試合だったと思うよ」「兄妹タッグ、ナイスコンビネーションでしたね」と労いの言葉をかけていた。ちなみに蘭は姉・美夢有のキャディも3回務めた経験がある。そして今年、高校を卒業した本人もプロゴルファーを目指し練習に励んでいる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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