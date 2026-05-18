満島ひかり、再婚＆妊娠を発表以来初のインスタ更新 久しぶりの投稿で“うれしい”近況伝える
俳優の満島ひかり（40）が18日、再婚＆妊娠を発表以来、初めて自身のインスタグラムを更新。近況を伝えた。
【写真】「『新潮』でリレー連載『街の気分と思考』が始まりました」満島ひかりが披露したひとり旅の思い出ショットの数々
満島は3月30日、インスタを通してモデル・浅野啓介との再婚と妊娠を発表。連名で「周りからの協力や温かな気持ちをいただき いまは心身の健康をいちばんに 幸せや奇跡を感じる日々を過ごしています」と現在の心境をつづり、「あたたかく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。
この日は、その発表以来初めてかつ久しぶりの投稿となり、満島は「『新潮』でリレー連載『街の気分と思考』が始まりました」「ひさびさの連載です」とうれしそうに報告。
「わたしの1回目は“冬の旅” について初めてのひとり旅からインドのKashmirまで」と内容を紹介しながら貴重な旅行での写真の数々を披露し、「ぜひ読んでみてください」と呼びかけた。
【写真】「『新潮』でリレー連載『街の気分と思考』が始まりました」満島ひかりが披露したひとり旅の思い出ショットの数々
満島は3月30日、インスタを通してモデル・浅野啓介との再婚と妊娠を発表。連名で「周りからの協力や温かな気持ちをいただき いまは心身の健康をいちばんに 幸せや奇跡を感じる日々を過ごしています」と現在の心境をつづり、「あたたかく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。
この日は、その発表以来初めてかつ久しぶりの投稿となり、満島は「『新潮』でリレー連載『街の気分と思考』が始まりました」「ひさびさの連載です」とうれしそうに報告。
「わたしの1回目は“冬の旅” について初めてのひとり旅からインドのKashmirまで」と内容を紹介しながら貴重な旅行での写真の数々を披露し、「ぜひ読んでみてください」と呼びかけた。