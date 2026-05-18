お笑いタレント平野ノラ（47）が18日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）に月曜パートナーとして生出演し、北海道ロケを振り返った。

パーソナリティーの「ナイツ」塙宣之から、「大丈夫？体調」と振られた平野は、「北海道2泊3日のロケで行かせていただいた」と明かした。

長時間のロケだったといい、「2時半起きとか、夜中」と告白。番組名は明かさなかったが、「3時出発で、アクティビティーなロケで」とも説明し、「終わるかなと思ったら、朝の9時だったり。これから始まるぞ、みたいなね。目バキバキでロケしてました」と振り返った。

ほぼ深夜のスタートだったため、ロケ前日は早寝したいところだったが、そこは北海道。「やめればいいのに、北海道に行ったらやっぱり食べたいじゃないですか？ それもあのロケで散々、食べているのに、どうしてもラーメン行きたいなって」。若いマネジャーと意気投合し、「やっぱり8時ごろ、ラーメンに行くんですよ。みそのね」と、ラーメンを食べに街へ繰り出したことを明かした。

それでも、平野の胃袋は止まらなかったようで、さらにコンビニでアイスクリームを購入してパクリ。その上、別のコンビニでもめぼしいアイスを見つけてしまったという。「ホテルに冷凍庫がないからって…何とかいけるだろうって、もう1個食べましたね」。翌朝は言わずもがなのコンディションだったようで、「食べて…やっぱり（顔が）むくみ散らしてましたよね」と笑わせた。

しかし、驚くことに「次の日もアイス食べちゃいましたね」と告白。「ダメだね、北海道、食べちゃうね。全てがおいしいじゃないですか」と自己反省していた。

帰りの空港でも、再びラーメンに挑戦しようとしたが、出発便の時間を逆算して断念。海鮮に切り替えたという。それでも、「3分くらいで搭乗開始のところで、“ソフトクリーム行きたいよね”って。カップだったら行けそうじゃない？って」と、またしてもアイスクリームに舌鼓。「飯を食うように食べて、何とかいけました」と振り返った。

タフなスケジュールの中、食の力でロケを乗り切ったが、「この仕事って、体力勝負の仕事なんだなって」と教訓をポツリ。「結構すり減ってるなって。足とかの軟骨かな。結構足りなくなってるなって感じたので。軟骨の膝のすり減りを。アクティビティーなロケをやったので、あらためて体力作りをしなきゃいけないなって」と誓っていた。