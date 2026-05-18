有名女優、工夫の光る“変化球の焼売”＆充実おかず公開に「全部美味しそう」「発想が天才」の声
【モデルプレス＝2026/05/18】俳優の秋野暢子が5月16日、自身のInstagramを更新。アイデア満載の個性的な焼売を公開し、話題になっている。
【写真】69歳ベテラン女優「発想が天才」と話題の手作り焼売
秋野は「ちょっと変化球の焼売です」とつづり、美しい焼色の手作り焼売を紹介。もやし、豚ミンチ、はんぺんに片栗粉と焼肉のタレを加えて捏ね、団子にして、餃子の皮を被せて焼き、蒸し上げるという調理工程を説明した。「ルックス悪いけど…味は美味しいよ」とコメントし、家庭的で工夫の光る料理を披露している。
さらに、酒と薄口醤油と鶏ガラスープと青のりで味付けした長芋とタケノコの炒め物、アサリの酒蒸し、口直しの水茄子など、バランスの良い献立を紹介している。
この投稿には「絶対に美味しいやつ」「料理センス抜群すぎる」「発想が天才」「焼売の概念が変わる」「いつも健康的な献立で尊敬」「全部美味しそう」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「発想が天才」と話題の手作り焼売
◆秋野暢子、変化球の焼売を披露
秋野は「ちょっと変化球の焼売です」とつづり、美しい焼色の手作り焼売を紹介。もやし、豚ミンチ、はんぺんに片栗粉と焼肉のタレを加えて捏ね、団子にして、餃子の皮を被せて焼き、蒸し上げるという調理工程を説明した。「ルックス悪いけど…味は美味しいよ」とコメントし、家庭的で工夫の光る料理を披露している。
◆秋野暢子の夕食が話題
この投稿には「絶対に美味しいやつ」「料理センス抜群すぎる」「発想が天才」「焼売の概念が変わる」「いつも健康的な献立で尊敬」「全部美味しそう」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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