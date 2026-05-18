「今日好き」秋山みづき、引き締まったウエストのぞく衣装ショットに絶賛の声「割れた腹筋が綺麗」「スタイル良すぎ」
【モデルプレス＝2026/05/18】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた秋山みづきが5月16日、自身のInstagramを更新。部活の衣装を着用した姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」18歳美女「透明感がすごい」と話題の露出コーデ
秋山は「この上服 部活の衣装で着たやつ」とつづり、鏡越しの自撮りショットを投稿。肩の大きなリボンがアクセントになったボルドーのキャミソール風ミニ丈トップスに、デニムを合わせたコーディネートを披露した。ショート丈のトップスからは美しく引き締まったウエストがのぞいている。
この投稿にファンからは「スタイル良すぎ」「肌の透明感がすごい」「割れた腹筋が綺麗」「部活衣装似合いすぎ」「待ってめっちゃ可愛い」「ビジュ最高」といった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。秋山は「ニュージーランド編」「冬休み編2024」に参加した。（modelpress編集部）
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◆秋山みづき、美ウエスト際立つミニ丈トップス姿公開
秋山は「この上服 部活の衣装で着たやつ」とつづり、鏡越しの自撮りショットを投稿。肩の大きなリボンがアクセントになったボルドーのキャミソール風ミニ丈トップスに、デニムを合わせたコーディネートを披露した。ショート丈のトップスからは美しく引き締まったウエストがのぞいている。
◆秋山みづきの投稿に反響
この投稿にファンからは「スタイル良すぎ」「肌の透明感がすごい」「割れた腹筋が綺麗」「部活衣装似合いすぎ」「待ってめっちゃ可愛い」「ビジュ最高」といった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。秋山は「ニュージーランド編」「冬休み編2024」に参加した。（modelpress編集部）
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