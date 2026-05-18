ここまで7試合に先発して3勝2敗、防御率0.82、投手として圧倒的な成績を残している大谷翔平（31=ドジャース）。

大谷翔平をドジャース指揮官が絶賛！ 7回零封の圧巻投球を呼んだ「2日休養」

昨年までは2度の本塁打王を獲得し、メジャー史上初の50本塁打-50盗塁を達成するなど打者として抜けた存在。二刀流とはいえ、投手としては2度の右肘靱帯修復手術をしたこともあり、言い方は悪いが、おまけのようなものだった。

しかし今年、投手として覚醒したことによって立場がなくなったのがメジャーの先発投手たちだ。これまでは週に1回投げて、それなりの成績を残せば評価された。

だが、今季の大谷は開幕から先発ローテに入ってメジャーでもトップクラスの成績を残し、なおかつ打者としては例年と比べればいまひとつも連日、ラインアップに名を連ねて7本塁打（チーム3位）、22打点（同2位）をマークしているからだ（日本時間17日現在）。

「例えばドジャースでは左肩のケガから復帰したばかりのスネル（33）が、1試合投げただけで左肘の手術を余儀なくされた。グラスノー（32）は腰痛のため開幕1カ月強で離脱しています。年間通してローテで回ることすら大変なのに、打ちながらエース級の働きをしている。投手としてケガなくプレーオフまで働ける保証はどこにもありませんけど、打者はもちろん投手もグーの音も出ませんよ」（特派員のひとり）

投手として飛び抜けた成績を残していることは波紋も呼んでいる。カブスのカウンセル監督が4月下旬、「大谷ルール」に対して、「ある1チームだけが投打両方を1人分として扱える特例を受けているのだから、かなり奇妙なルールだ」と噛みついたのだ。他球団GMからも「ロースターの優位性が不公平だ」との声が上がっているものの、米誌コラムニストのビリー・デービス氏はこう言った。

複数球団が二刀流育成に着手

「大谷ルールが導入されたのは2022年。それが今になって反対意見が出たのは、大谷がエース級の働きをしているからです。投手枠は13人ですが、ドジャースは大谷も含めて実質14人。その大谷がサイ・ヤング賞を狙えるような働きをしていれば、他球団との差は広がる一方です。それでクレームをつけたのでしょうけど、これまで黙っていて、大谷が投手として覚醒した今になって文句を言うのはイチャモン以外の何物でもありません。メジャーリーグ機構は受け流して耳を貸す気配がないどころか、アスレチックスのように二刀流選手を育てようという球団が複数出てきた。これまでムリだと思われていた二刀流の利点を、大谷によって再認識させられたのです」

選手も他球団も大リーグ機構も、打つだけでなく投手としてもトップレベルであることを証明した大谷には、ただただ舌を巻く以外にない。

その大谷は日本時間18日、古巣エンゼルス戦に「1番・DH」で出場し、5打数3安打2打点。4月28日のマーリンズ戦以来、今季3度目の猛打賞で、好投する佐々木を援護した。出場したここ4試合で計8安打と、打撃も上向いてきた。