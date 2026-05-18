【全米プロゴルフ選手権】 最終日

【もっと読む】タイガー・ウッズ年収「46億円超」衝撃の“内訳”

通算2アンダー、首位から4打差でスタートした松山英樹（34）。混戦の中、メジャー2勝目を狙ったがティーショットが安定せず5バーディー7ボギーの72。通算イーブンパー26位に終わった。優勝は同9アンダーのA・ライ（31）。

今年3月、屋内で行うゴルフの新リーグ「TGL」でR・マキロイがT・ウッズに「先週ヒデキとプレーしたけど、30ヤードからのアプローチで彼以上はいない。凄いんだ」とジェスチャーを交えて絶賛。公式Xがこの動画を公開し、ゴルフ界で話題になった。

松山は今大会でも見事な「寄せ」を随所で見せたが、どんなところが凄いのか。小暮博則プロが解説する。

「米国選手の多くはパワーとヘッドスピードを生かし、ロブショットや高さで止めるアプローチを得意とするが、松山選手はフェースにボールを乗せながら“運ぶ”感覚を重視している。米国のベント芝はコーライ芝より抵抗が強く、入射角が鋭角になりすぎると、飛距離やスピン量に誤差が出やすい。芝によってターフ量も変わるため距離もズレやすい。イン・トゥ・イン軌道でクリーンにボールを拾い、毎回同じ入射角で打つことを徹底している。ターフで調整するのではなく、できるだけボールだけを打つことで、距離感と方向性を安定させている。また、ピンが近い時はボールに近く立ち、アップライトに構えスピンをかけて止める。距離がある時は、足を使いながら低めのドロースピン系の球を打ち、ボールを前へ運ぶ感覚を使っています」

小暮プロが続ける。

「右膝を柔らかく使いながら体の回転を止めずに打つことで、ヘッドを押し込む感覚と再現性を高めている。練習では右手片手打ち、左手片手打ちを徹底。右手は器用だからこそ、クラブを寝かせすぎたり急激にフェースを閉じたりしないよう、体と同調させながらシンプルに使う。左手は一度覚えた動きを再現しやすいため、重圧のかかる場面でも安定した動きを出しやすい。力で合わせるのではなく、毎回同じ動きで、同じコンタクトを再現する能力が非常に高いです」

他の日本勢は、久常涼は通算1オーバー35位、比嘉一貴は同7オーバー70位だった。

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ところでタイガー・ウッズはつい先日も薬物疑惑のある運転事故を起こして「トンズラ」。これを含めて3度も警察の世話になったわけだが、年収は「46億円超」で、今後さらに膨れ上がるという。いったいどういうカラクリなのか。●関連記事 【もっと読む】タイガー・ウッズ年収「46億円超」衝撃の“内訳” では、その実態について詳しく報じている。