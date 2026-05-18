ドジャース・佐々木朗希（24）が、ようやく期待に応えた。

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日本時間18日、敵地アナハイムでのエンゼルス戦に登板。7回を4安打1失点、無四球の8奪三振で2勝目（3敗）を挙げた。投球回数7はメジャー自己最長で、8奪三振は同最多、クオリティースタートに加え、先発登板した試合での無四球はメジャー移籍後初のことだ。佐々木の初物尽くしの働きもあってチームは今季2度目の5連勝とし、19日からのパドレスとのナ・リーグ西地区首位決戦に弾みをつけた。

佐々木は最速97.9マイル（約158キロ）と変化球を低めに決めて、ネト、トラウト、シャニュエルら好打者、強打者が揃うエンゼルス打線を寄せ付けなかった。初回1死後、トラウトに甘く入った直球を右中間に運ばれて先制のピンチを招くも、シャニュエルら後続を打ち取って切り抜けた。

7点の大量援護をもらった四回に2安打と自身の暴投もあって1点を失ったものの、危なかったのはこの回だけ。五回も先頭打者に安打を許しながらも、次打者を併殺に仕留めるなど、つけ入る隙を与えなかった。

4月26日のカブス戦以来の白星を手にした佐々木は「しっかり要求通りにストライクゾーンに投げられました」と自画自賛。「フォーム的にも徐々によくなっているので、しっかりこの投げ方であればある程度、ここに行くというフォームで投げられている」と手応えを口にした。

試合前に会見したロバーツ監督は「朗希はかなり心を開くようになったと思う。自信も表れているし、配球や持ち球の使い方の快適さというか、そういう部分も見えてきている」と精神面の安定がパフォーマンスにつながっていると評価した。

ド軍は、ここにきて右腕グラスノー、左腕スネルの先発投手2人が故障で離脱。佐々木は台所事情が苦しい中、今後もローテの一角として機能するか。

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ただ、佐々木が看過できない“時限爆弾”を抱えているのも事実。これまでは故障リスクを慎重に管理してきたが、マイナー落ちが現実味を帯びる中、無理をせざるを得ない状況にある。つまり、いつガタが来てもおかしくない状態なのだ。いったいいま、何が起きているのか。●関連記事 【もっと読む】佐々木朗希が抱える「時限爆弾」が炸裂する日 では、それらについて詳しく報じている。