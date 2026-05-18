同じシカゴを本拠地とするカブスとの「クロスタウンクラシック」で、ホワイトソックスの村上宗隆（26）が爆発した。

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日本時間17日の一戦で3点リードの三回に中堅左へ7試合ぶりの16号を叩き込むと、五回の第3打席でも今度は中堅右へ約130メートルの特大弾。メジャー移籍後初の1試合2本塁打＆2打席連続弾で、ヤンキースのアーロン・ジャッジを抜いてア・リーグ本塁打王争いで単独トップに立った。

試合後、「（一発が）出ていなくても、同じ準備、やるべきことは続けられていた。そこは100点だったと思う」と笑顔で話した村上には、移籍当初から「今夏にも強豪球団へ放出される」という見方があった。

「ホワイトソックスは2022年以降、ポストシーズン進出を果たしておらず、24年からは2年連続地区最下位。23年はシーズン101敗、24年は121敗、昨年も102敗を喫して、チームは再建モードに入っていた。今季も下馬評は低く、2年総額3400万ドル（約53億円）で獲得した村上が一定の活躍をすれば、シーズン途中にも上位進出を狙う強豪球団へ放出して、複数の若手有望株を獲得するという見方があったのは確かです」と、メジャーリーグに詳しいスポーツライターの友成那智氏が続ける。

「しかし、開幕直後こそ最大で借金8とつまずいたものの、現在は地区2位。首位のガーディアンズと優勝争いを演じている。村上の活躍はもちろん、先発投手陣も息を吹き返しました。再建モードを脱し、地区優勝を狙えるチームに変貌。打線を牽引する村上の放出はあり得ない。トレードどころか、シーズン中に長期の大型契約を結ぶ可能性もあります」

ホワイトソックスの今季開幕時の総年俸は30球団中28位の8214万5950ドル（約127億3000万円）。村上と長期の大型契約を結び直す余裕があるとは思えないのだが、これは年俸の安い若手選手への切り替えに成功した再建モードの結果だという。

「10年3億ドル（約465億円）」

「村上はリーグ最多タイの65三振（17日現在）を記録している一方、出塁率.376はリーグ15位と低くありません。36四球は同4位で、追い込まれてからも粘りながら四球を選ぶ選球眼と献身性も評価されている。なんでも強振するフリースインガー集団だったホワイトソックスの打撃陣にも好影響を与えている。26歳とまだ若い村上に、シーズン中にも再契約のオファーを出すとみています。23年に現ジャイアンツのラファエル・デバースが26歳で10年総額3億1350万ドル（約497億円）を結んでいる。守備に難のある一塁と三塁を守る内野手という点で同タイプの内野手ですが、長打力は村上が上。ホワイトソックスが村上に、8年2億ドル（約310億円）から10年3億ドル（約465億円）を提示して再契約をオファーしても不思議はありません」（友成那智氏）

米メディアの間でも、「今のうちに長期の再契約を結ぶべき」「（契約が切れる）2年後にFAになってからでは、条件が高騰し、再契約は困難になる」との論調が広がっている。地元紙「シカゴ・サンタイムズ」は日本時間16日の電子版で、予想以上の活躍を続ける村上の経済効果について特集。チケット、グッズ、売店の売り上げが飛躍的に伸びている現状を報じ、球団のマーケティング部門を統括するブルックス・ボイヤー氏の「ムラカミと契約し、我々はビジネスに対する考え方を変えることになった。チケットの販売目標も引き上げ、日本企業とは常に話し合いをしている」とのコメントを紹介している。

“村上マネー”の恩恵にあずかるホワイトソックスが、日本の三冠王に破格のカネを積むことになりそうだ。

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そんな村上はどのような家庭で育ったのか。日刊ゲンダイで毎秋好評「ドラフト選手の家庭の事情」（2017年版）では、村上家を特集。父・公弥さんに話を聞くと、「時には手を上げたこともある」と、教育方針などについて赤裸々に語ってくれた。●関連記事 【もっと読む】「男なら…」村上宗隆を育てた父親の教育観 も要チェックだ。