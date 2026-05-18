外すと思っていた人はいなかっただろう。

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Sky RKBレディス最終日（福岡雷山GC=6490ヤード・パー72）の最終18番パー5。通算15アンダー首位の桑木志帆（23）を1打差で追うウー・チャイェン（22）は2オンに成功。約12mのファーストパットは1.2mに寄せた。このバーディーパットを入れればプレーオフ。だが、ボールはカップに触れもせず右サイドを通過し、この瞬間、桑木のツアー4勝目が決まった。

大会前、世界ランキングが79位だった桑木は、5月25日付の同ランクで75位以内に入れば、ロサンゼルス郊外のリビエラCCで6月4日に開幕する「全米女子オープン」の出場資格が得られる。桑木は「どうしても出たい」という強い気持ちが優勝の原動力となり、75位以内へのランクインが濃厚となった。

「75位以内をキープしなければなりません」

一方、約1mのパットを外したチャイェンは、4月に千葉で行なわれた「全米女子オープン」の日本地区最終予選会で出場権を得ている1人。一騎打ちの相手に塩を送ったわけではないだろうが、興覚めの幕切れだった。

「桑木はこの先も75位を意識することになるでしょう」とツアー関係者がこういう。

「これで全米女子オープンの出場はほぼ間違いないが、この先、成績が悪ければ世界ランキングは当然下がります。例年10月初旬に同75位以内なら、来季の米女子ツアーの出場権をかけた予選会の最終から挑戦できる。76位以下なら、2次予選会からの受験になる。海外志向が強い桑木は来季の米ツアー参戦を考えているはずですから、75位以内をキープしなければなりません。そのためには過酷な夏場に体調を崩したり、故障するわけにはいかない。昨年の冬から1年がかりで10kg以上も減量したのは、それを視野に入れていたからではないか」

全米出場は通過点に過ぎない。