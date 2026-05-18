テクニカルポイント ユーロドル ボリンジャーバンド2シグマ下限回復
テクニカルポイント ユーロドル ボリンジャーバンド2シグマ下限回復
1.1829 エンベロープ1%上限（10日間）
1.1800 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
1.1729 一目均衡表・基準線
1.1715 21日移動平均
1.1712 10日移動平均
1.1705 100日移動平均
1.1703 一目均衡表・転換線
1.1693 一目均衡表・雲（上限）
1.1684 200日移動平均
1.1636 現値
1.1630 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
1.1612 一目均衡表・雲（下限）
1.1595 エンベロープ1%下限（10日間）
一時下回っていたボリンジャーバンド2シグマ下限を回復。上値が重いものの行き過ぎた売りには少し慎重。
1.1829 エンベロープ1%上限（10日間）
1.1800 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
1.1729 一目均衡表・基準線
1.1715 21日移動平均
1.1712 10日移動平均
1.1705 100日移動平均
1.1703 一目均衡表・転換線
1.1693 一目均衡表・雲（上限）
1.1684 200日移動平均
1.1636 現値
1.1630 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
1.1612 一目均衡表・雲（下限）
1.1595 エンベロープ1%下限（10日間）
一時下回っていたボリンジャーバンド2シグマ下限を回復。上値が重いものの行き過ぎた売りには少し慎重。