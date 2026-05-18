テクニカルポイント　ユーロドル　ボリンジャーバンド2シグマ下限回復

1.1829　エンベロープ1%上限（10日間）
1.1800　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.1729　一目均衡表・基準線
1.1715　21日移動平均
1.1712　10日移動平均
1.1705　100日移動平均
1.1703　一目均衡表・転換線
1.1693　一目均衡表・雲（上限）
1.1684　200日移動平均
1.1636　現値
1.1630　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.1612　一目均衡表・雲（下限）
1.1595　エンベロープ1%下限（10日間）

一時下回っていたボリンジャーバンド2シグマ下限を回復。上値が重いものの行き過ぎた売りには少し慎重。