テクニカルポイント ユーロドル ボリンジャーバンド2シグマ下限回復 テクニカルポイント ユーロドル ボリンジャーバンド2シグマ下限回復

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テクニカルポイント ユーロドル ボリンジャーバンド2シグマ下限回復



1.1829 エンベロープ1%上限（10日間）

1.1800 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.1729 一目均衡表・基準線

1.1715 21日移動平均

1.1712 10日移動平均

1.1705 100日移動平均

1.1703 一目均衡表・転換線

1.1693 一目均衡表・雲（上限）

1.1684 200日移動平均

1.1636 現値

1.1630 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.1612 一目均衡表・雲（下限）

1.1595 エンベロープ1%下限（10日間）



一時下回っていたボリンジャーバンド2シグマ下限を回復。上値が重いものの行き過ぎた売りには少し慎重。

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