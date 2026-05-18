日本サッカー協会は１８日、なでしこジャパンの新コーチに元日本代表ＤＦ内田篤人氏、元なでしこＤＦ近賀ゆかりさん、佐野智之氏が就任することを発表した。

狩野倫久新監督が自身の就任会見で明らかにした。内田氏は２４年１０月、韓国戦へ向けた臨時コーチとしてなでしこジャパンに携わった。現在は女子ナショナルダイレクターを務める佐々木則夫監督代行のもと、狩野新監督もコーチとして内田氏と接し、選手の指導にあたった。当時の経験から、内田氏へは狩野新監督自らコーチ就任を打診。内田氏はメディア出演が多く、「難しいんじゃないか、というようなお話はあった」というが、「彼の世界の基準であったり、彼のアプローチ、指導者としてのポテンシャル、なでしこジャパンにいい影響を与えてくれる、世界一をとるためには彼が必要だ、ということで強くお願いした」と明かす。

狩野監督の強い希望が実り、内田氏も承諾。現状契約している仕事はこなしつつも、「１００％、なでしこジャパンのコーチとしてコミット、しっかりと合意した中でやっていただける」と話した。なでしこでの臨時コーチの経験とともに、２度のＷ杯を経験した経験値にも期待しており「選手に発信する説得力がある。（臨時コーチの際も）本当にきめ細やかに準備していた。世界基準、指導者としてのポテンシャルを期待している」と語った。