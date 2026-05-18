歌手の西野カナさんが自身のインスタグラムを更新。NiziUとコラボした楽曲『LOVE BEAT （feat. NiziU）』のミュージックビデオ（MV）オフショットを公開しました。

【写真を見る】【 西野カナ 】 ＭＶオフショット 抜群のビジュアルとスタイルにファン歓喜 「ギャルカナ〜 キレ可愛すぎる！」





西野さんは「AIみたいやけどAIじゃありません LOVE BEAT(feat. NiziU)のMVオフショットです」とピンクネイルにへそ出しスタイルのショットを多数アップしました。









グレーのビスチェにラインストーンが散りばめられたベルトやピンクの紐で編み込まれたセクシーなデニムなどギャルテイスト満載な衣装で様々なポーズを決めて見せてくれました。









投稿にはミュージックビデオのセットと思われるピンクを基調とした部屋の様子もアップしています。









さらに「撮影の時にNINAちゃんがくれたチョコミントアイス めちゃ嬉しかった」とハートマークをたくさん散りばめた写真をアップし「長丁場の撮影やったから夜の糖分がしみた〜」とうれしそうに綴っていました。









また別の投稿ではビーチ風のセットでの写真も公開。









「MVのオフショット」とだけ記し、サーフボードや浮き輪をバックに、砂浜で横たわるシーンも複数投稿していました。









この投稿にフォロワーからは「ギャルカナやん可愛すぎる」「可愛いとギャルで溢れとる」「カナやんに出会った時が2011年頃やからその時にタイムスリップしたみたい」「ギャルカナ〜 キレ可愛すぎる！」「ギャルギャル懐かしくて可愛い」「なんていうん、この柄、色とか全てが世代！そして全てが平成がほんと好き」などのコメントが寄せられていました。









【担当：芸能情報ステーション】