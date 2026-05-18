１児のパパとなったケンドーコバヤシが１５日、ＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」で、２児の父であるくりぃむしちゅー・有田哲平に育児についての相談を行った。

子供が生まれたばかりのケンコバは、有田に「『有田の子』って言われないようにどうしてますか？」と質問。自身の子も「ケンコバの子」と言われて嫌な想いをしないか早くも心配している様子。

有田は「うちの子はＹｏｕＴｕｂｅとか見てるわけ。周りもそういう方が多い。なのでそもそも有田って言われても…みたいな感じ」と、子供たちは有田のことをあまり知らないとした。

ケンコバは「芸人やったらレインボーぐらいしか通用しないのか」とＹｏｕＴｕｂｅが大人気の芸人しかわからないのでは…とポツリ。そして「じゃあ、意外と気にせんで大丈夫か」と言うと、有田も「大丈夫そうだけどね」「ＹｏｕＴｕｂｅで活躍しているインフルエンサーみたいな人の方がうわぁってなる」と伝えた。

有田は「自分がイベントをやったときに子供を呼んだことがあった」ものの、そのイベントが「後楽園ホールでプロレスを話すイベント」だったことから、客はほとんど年配の男性。４０、５０代表の男性達が野太い声で「あ〜り〜た〜」と叫んでいたといい、それを聞いたケンコバは「子供の耳には届かない音波ちゃいますか」とバッサリ。有田も「（子供は）オープニングだけ見て帰りましたけどね」と苦笑していた。