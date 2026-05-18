元ＴＢＳアナウンサーで２児の母、吉田明世（３８）が１２日深夜に放送された日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」に出演。元テレビ東京の森香澄や、元ＮＨＫの中川安奈らと『女性アナウンサーのリアル』をテーマに語り合った。

成城大在学中にミス成城に輝いた吉田は、２０１１年にＴＢＳに入社。「サンデー・ジャポン」など人気番組を担当した。１６年１０月に一般男性と結婚し、１８年５月に長女（８）を出産。１９年１月にＴＢＳを退社。２０年１２月に長男（５）が誕生した。

番組では「女性アナウンサーは新人の頃から大きな仕事を任せてもらえるんで、自分の技術が伴わないような大仕事も、２０代前半から３０代にかけてやらせてもらえるんです。技術もないのに、一気に華やかな場所に放り込まれるみたいな感覚なんです」と説明。

一方で、「男性アナウンサーはけっこう２０代は仕事がなくて、悩んでる方が多いんです。ただ、スポーツの実況の場とか、先輩の横についてずーっと勉強したりコツコツコツコツ努力を積み重ねてるんで、技術がいつのまにか（女性アナと）交差するというか、追い抜かれちゃう。だからこそ、女性アナウンサーもコツコツ積み重ねられる場が増えるといいなと思う」と自身が感じた現状を織り交ぜながら話した。