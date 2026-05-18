Bワン参戦のFE名古屋が“2002年世代”の3名と契約継続…平松は選手オプションの2年契約「優勝を」

5月18日、ファイティングイーグルス名古屋は、宇都宮陸、平松克樹、伊藤治輝の“2002年生まれトリオ”と、2026－27シーズンの選手契約継続に合意したことを発表した。なお、平松は2027－28シーズンの選手オプションを含む2年契約を締結している。

24歳の平松は、173センチ71キロのポイントガード。福岡大学附属大濠高校から明治大学へ進学し、昨シーズン途中に特別指定選手としてFE名古屋に加入した。プロ1年目だった今シーズンは、主にベンチスタートながらB1リーグ戦55試合に出場し、1試合平均10分51秒のプレータイムで2.7得点、1.0リバウンド、1.8アシストをマークしていた。

23歳の宇都宮は、177センチ71キロのポイントガード。報徳学園高校から京都産業大学へ進学し、特別指定選手として愛媛オレンジバイキングス、アルバルク東京でもプレーした経歴を持つ。今シーズンは開幕節で右足関節外果脱臼骨折の大怪我に見舞われ、2度の手術を受ける苦しいシーズンに。Bワンへ参戦する来シーズン以降の完全復活が待たれる。

同じく23歳の伊藤は、197センチ98キロのパワーフォワード。桐光学園高校から明治大学へ進学し、同大在学中だった2024－25シーズンに金沢武士団の特別指定選手としてB3でプレーした。プロデビューイヤーの今シーズンからFE名古屋へ加入し、リーグ戦27試合に出場。1試合平均0.5得点、0.5リバウンドをマークした。

来シーズンから新B2「Bワン」に参戦するFE名古屋は、今オフここまで保岡龍斗との3年契約、杉本天昇との2年契約を発表しており、今回の3選手を含めて5選手の契約継続が決まった。

新たに契約継続が発表された3選手のコメント全文は以下のとおり。

◆■選手コメント

▼平松克樹



「2026-27シーズンもFE名古屋でプレーできることをうれしく思います。優勝を目指し、個人としても結果にこだわり、チームに貢献できるよう頑張ります。応援よろしくお願いします！」

▼宇都宮陸



「2025-26シーズンも沢山のご声援をありがとうございました。またFE名古屋で、皆さんと共に来シーズンも戦えること本当にうれしく思います。今シーズンは怪我で苦しみ、なかなか皆さんの前でプレーすることはできなかったですが、2026-27シーズンは感動と勇気を与えられるようにプレーします！応援よろしくお願いします！」

▼伊藤治輝



「2025-26シーズンの応援ありがとうございました！2026-27シーズンもFE名古屋でプレーできることをうれしく思います。今シーズンは個人としてもチームとしても悔しい思いばかりで、結果を残すことができませんでしたが、毎試合変わらないエナジーを送ってくれるファンの方々ともう一度戦えることをすごく楽しみにしています。FEファミリーの声援や全ての人への感謝を忘れずに、今シーズン学んだことや成長したとこをコートで発揮できるように全力で頑張ります。応援よろしくお願いします！」





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