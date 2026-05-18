１８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５８円９５銭前後と前週末午後５時時点に比べ５０銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８４円７４銭前後と同３０銭強のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５８円８０銭台で推移していたが、午後１時過ぎには１５９円０７銭近辺までドル高・円安が進む場面があった。米国のインフレ懸念を背景に米長期金利が上昇。原油価格は一時、１バレル＝１０８ドル台まで上昇し、日本の貿易赤字拡大が懸念された。また、１０年債の利回りは一時２．８％と１９９６年１０月以来、２９年半ぶりの水準を記録した。政府は２６年度の補正予算で新たに赤字国債を発行する方向で検討している、と一部で報道され、財政拡張が警戒され円安が進行した。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６２３ドル前後と同０．００１０ドル程度のユーロ安・ドル高で推移している。



出所：MINKABU PRESS