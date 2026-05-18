テスホールディングス<5074.T>＝一時ストップ高。前週末１５日の取引終了後に発表した第３四半期累計（２５年７月～２６年３月）連結決算が、売上高３７４億４４００万円（前年同期比３９．８％増）、営業利益３５億９２００万円（同３４．６％増）、純利益１２億６３００万円（同２．１倍）と大幅増収増益となり、営業利益が通期計画をほぼ達成したことが好感されている。エンジニアリング事業で、再生可能エネルギー系設備に関する受託型ＥＰＣ（設計、調達、建設）で蓄電システム案件が増加したことに加えて、エネルギーサプライ事業で再生可能エネルギー発電の売電収入の増加や電気小売供給が好調だったことが業績を押し上げた。なお、２６年６月期通期業績予想は、売上高４７０億円（前期比２８．１％増）、営業利益３６億円（同４１．３％増）、純利益１２億円（同５．９倍）の従来見通しを据え置いている。また、きょう午前中には、連結子会社テス・エンジニアリングが、リエネ・エナジー（東京都港区）のグループ企業から「系統用蓄電所」の設置工事を受注したと発表し、これも材料視されている。



東京エレクトロン デバイス<2760.T>＝大幅高で４連騰、新値街道をまい進。半導体を主力に電子デバイスを取り扱う商社だが、親会社の東京エレクトロン<8035.T>同様にメーカー機能を併せ持ち、利益成長力の高い技術商社として注目度を高めている。生成ＡＩ向け案件で収益機会を高めており、２７年３月期のトップラインは２ケタ増を見込み、増収効果から経常利益は前期比１６％増の１１３億円を予想している。５月に入ってから下げた日はたったの１営業日のみで、機関投資家を主体とした実需買いが継続している可能性も指摘される。



グロービング<277A.T>＝３日ぶり急反発。企業のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）を支援する独自のコンサルティングサービス（ＪＩ型）を特長とし、業績は爆発的な成長トレンドにある。２４年１１月に東証グロース市場に新規上場したニューフェースだが、今年４月３０日付でプライムに市場変更する。稀に見るスピード出世で、これは特筆に値する収益成長とコーポレート・ガバナンス戦略的強化の賜物といえる。２５年５月期営業利益が前の期比７．６倍化の２８億円、２６年５月期は期中増額修正を経て４３％増の４０億円を見込んでいる。ＲＯＥは４８％台と突出した存在だ。



データセクション<3905.T>＝ストップ高。ビッグデータ分析ツールの提供やコンサルティングを手掛けるが、昨年、ＡＩデータセンター事業に本格参入し、マーケットの耳目を驚かすとともに株価も変貌を遂げた。その後は大幅な調整を強いられたものの、４月以降は売り物が枯れ、前週は大陽線を示現して大勢トレンド転換を示唆していた。そうしたなか、前週末１５日取引終了後に発表した２７年３月期の業績予想が目を見張る内容だった。ＡＩデータセンター事業が軌道に乗り、売上高は前期比４．８倍の１６２１億９３００万円、営業利益は同７倍の２４８億１５００万円と驚異的な伸びを見込んでいる。これがポジティブサプライズとなり、投資マネーが集中した。



テルモ<4543.T>＝マド開け急伸。同社は前週末１５日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比９．５％増の１兆２３９０億円、最終利益予想は同２１．６％増の１６５３億円を計画する。２ケタ増益でかつ連続最高益更新の予想を示し、評価されたようだ。既存事業の成長が継続するほか、価格改定や前年の一時費用のはく落もあって、利益を押し上げる。昨年に買収を完了したＯｒｇａｎＯｘ社の事業も収益拡大に貢献する。今期の年間配当予想は前期比６円増配の３６円とした。２６年３月期の売上高は前の期比９．２％増の１兆１３１８億７７００万円、最終利益は同１６．２％増の１３５９億１４００万円だった。



ライフドリンク カンパニー<2585.T>＝急速人気化で一時ストップ高。前週末１５日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は７２０億円（前期比３６．７％増）、営業利益予想は６５億円（同２２．０％増）としており、大幅な増収増益の見通しを好感した買いが集まっている。３つの新ラインの稼働に伴う生産数量及び販売数量の増加やＢ２Ｂ物流費の改善などを見込んでいる。期末一括配当予想は１円増配の１５円とした。２６年３月期は売上高が５２６億５１００万円（前の期比１８．２％増）、営業利益が５３億２６００万円（同１２．３％増）だった。生産数量及び販売数量が拡大するなか、Ｍ＆Ａにより獲得した生産拠点のボトル内製化をはじめコスト削減を進めた。



Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ<4053.T>＝大幅高で９連騰。５００円台に乗せて年初来高値を更新した。前週末１５日の取引終了後、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比２４．６％増の４４億８００万円、営業利益は同２．１倍の６億２２００万円、最終利益は同８２．８％増の４億１７００万円となった。第１四半期の営業利益の通期計画に対する進捗率は３６％に上り、業績の上振れを期待した買いが集まったようだ。クリエイティブ＆エンジニアリング（Ｃ＆Ｅ）領域で組織強化の成果が現れ、受注金額が増加した。Ｍ＆Ａによる効果も寄与した。



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出所：MINKABU PRESS