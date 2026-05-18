○経済統計・イベントなど

０５：００　米・対米証券投資
０８：５０　日・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）
０９：３０　豪・ウエストパック消費者信頼感指数
１０：２０　日・１年物国庫短期証券の入札
１０：３０　豪・豪中央銀行が金融政策会合の議事要旨公表
１３：３０　日・鉱工業生産（確報値）
１３：３０　日・設備稼働率
１３：３０　日・第３次産業活動指数
１５：００　英・失業率
１５：００　英・失業保険申請件数
１８：００　ユーロ・貿易収支
２１：００　米・ウォラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が討議に参加
２３：００　米・住宅販売保留指数
※日・閣議

○決算発表・新規上場など

決算発表：相模ゴ<5194>，ＴＹＫ<5363>，うかい<7621>
※海外企業決算発表：ホーム・デポほか

出所：MINKABU PRESS