決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】引け後 … バトンズ、ＢＴＣＪＰＮ、フロンテオ (5月15日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月14日から15日の決算発表を経て18日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.4 ファインズ <5125>
26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の連結経常利益は前年同期非連結比65.6％減の6700万円に大きく落ち込んだ。
▲No.6 田岡化 <4113>
26年3月期の連結経常利益は前の期比6.7％増の20.9億円に伸びたが、27年3月期は前期比83.3％減の3.5億円に大きく落ち込む見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<177A> コージンＢ 東Ｇ -29.08 5/15 本決算 -56.76
<6580> ライトアップ 東Ｇ -27.29 5/15 本決算 42.71
<9562> ビジコーチ 東Ｇ -22.94 5/15 上期 赤転
<5125> ファインズ 東Ｇ -22.80 5/15 3Q -65.64
<6994> 指月電 東Ｓ -22.53 5/15 本決算 -2.06
<4113> 田岡化 東Ｓ -21.67 5/15 本決算 -83.30
<9610> ウィルソンＷ 東Ｓ -21.05 5/15 本決算 －
<4169> エネチェンジ 東Ｇ -20.85 5/15 本決算 黒転
<5591> アヴィレン 東Ｇ -19.96 5/15 1Q -40.74
<554A> バトンズ 東Ｇ -19.89 5/15 本決算 5.99
<2158> フロンテオ 東Ｇ -19.52 5/15 本決算 -62.96
<475A> ギミック 東Ｓ -19.51 5/15 本決算 -30.34
<4125> 三和油化工業 東Ｓ -18.99 5/15 本決算 -4.76
<4492> ゼネテック 東Ｓ -18.01 5/15 本決算 -20.02
<4240> クラスター 東Ｓ -17.52 5/15 本決算 -53.94
<8836> ＲＩＳＥ 東Ｓ -17.24 5/15 本決算 赤転
<7887> 南プラ 東Ｓ -17.10 5/15 本決算 -26.45
<2173> 博展 東Ｇ -17.00 5/15 1Q -52.22
<3640> 電算 東Ｓ -16.79 5/15 本決算 -60.65
<5621> ヒューマンＴ 東Ｇ -16.76 5/15 本決算 11.86
<3323> レカム 東Ｓ -16.67 5/15 上期 赤転
<3933> チエル 東Ｓ -16.36 5/15 本決算 -57.31
<7800> アミファ 東Ｓ -16.31 5/15 上期 192.42
<3299> ムゲンＥ 東Ｓ -16.24 5/15 1Q -72.48
<3726> フォーシーズ 東Ｓ -16.18 5/15 上期 赤拡
<7819> 粧美堂 東Ｓ -15.98 5/15 上期 56.77
<4579> ラクオリア 東Ｇ -15.95 5/15 1Q 赤転
<298A> ＧＶＡテック 東Ｇ -15.93 5/15 1Q 赤縮
<3691> デジプラ 東Ｇ -15.76 5/15 上期 赤拡
<286A> ユカリア 東Ｇ -15.70 5/15 1Q -92.96
<6493> ＮＩＴＴＡＮ 東Ｓ -15.67 5/15 本決算 -14.09
<6039> 動物高度医療 東Ｇ -15.15 5/15 本決算 6.83
<3664> ＷＩＺＥ 東Ｇ -15.15 5/15 1Q 赤拡
<4512> わかもと 東Ｓ -15.03 5/15 本決算 -21.88
<4170> カイゼン 東Ｇ -14.81 5/15 1Q 赤転
<9268> オプティマス 東Ｓ -14.62 5/15 本決算 11.21
<5240> ｍｏｎｏＡＩ 東Ｇ -14.57 5/15 1Q 赤拡
<5870> ナルネット 東Ｇ -14.46 5/15 本決算 6.01
<3417> 大木ヘルス 東Ｓ -14.05 5/15 本決算 －
<9467> アルファＰ 東Ｇ -13.91 5/15 本決算 6.49
<6912> 菊水ＨＤ 東Ｓ -13.85 5/15 本決算 1.32
<8105> ＢＴＣＪＰＮ 東Ｓ -13.82 5/15 本決算 －
<9557> エアクロ 東Ｇ -13.73 5/15 3Q 赤転
<2998> クリアル 東Ｇ -13.57 5/15 本決算 9.55
<4261> アジアＱ 東Ｇ -13.28 5/15 1Q -19.79
<9791> ビケンテクノ 東Ｓ -13.15 5/15 本決算 -27.57
<6699> ダイヤＨＤ 東Ｓ -13.06 5/15 本決算 -81.37
<5210> 日山村硝 東Ｓ -13.01 5/15 本決算 -49.86
<6138> ダイジェト 東Ｓ -12.50 5/15 本決算 -49.05
<253A> ＥＴＳ・Ｇ 東Ｓ -12.38 5/15 上期 90.59
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした18日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月14日から15日の決算発表を経て18日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.4 ファインズ <5125>
26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の連結経常利益は前年同期非連結比65.6％減の6700万円に大きく落ち込んだ。
▲No.6 田岡化 <4113>
26年3月期の連結経常利益は前の期比6.7％増の20.9億円に伸びたが、27年3月期は前期比83.3％減の3.5億円に大きく落ち込む見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<177A> コージンＢ 東Ｇ -29.08 5/15 本決算 -56.76
<6580> ライトアップ 東Ｇ -27.29 5/15 本決算 42.71
<9562> ビジコーチ 東Ｇ -22.94 5/15 上期 赤転
<5125> ファインズ 東Ｇ -22.80 5/15 3Q -65.64
<6994> 指月電 東Ｓ -22.53 5/15 本決算 -2.06
<4113> 田岡化 東Ｓ -21.67 5/15 本決算 -83.30
<9610> ウィルソンＷ 東Ｓ -21.05 5/15 本決算 －
<4169> エネチェンジ 東Ｇ -20.85 5/15 本決算 黒転
<5591> アヴィレン 東Ｇ -19.96 5/15 1Q -40.74
<554A> バトンズ 東Ｇ -19.89 5/15 本決算 5.99
<2158> フロンテオ 東Ｇ -19.52 5/15 本決算 -62.96
<475A> ギミック 東Ｓ -19.51 5/15 本決算 -30.34
<4125> 三和油化工業 東Ｓ -18.99 5/15 本決算 -4.76
<4492> ゼネテック 東Ｓ -18.01 5/15 本決算 -20.02
<4240> クラスター 東Ｓ -17.52 5/15 本決算 -53.94
<8836> ＲＩＳＥ 東Ｓ -17.24 5/15 本決算 赤転
<7887> 南プラ 東Ｓ -17.10 5/15 本決算 -26.45
<2173> 博展 東Ｇ -17.00 5/15 1Q -52.22
<3640> 電算 東Ｓ -16.79 5/15 本決算 -60.65
<5621> ヒューマンＴ 東Ｇ -16.76 5/15 本決算 11.86
<3323> レカム 東Ｓ -16.67 5/15 上期 赤転
<3933> チエル 東Ｓ -16.36 5/15 本決算 -57.31
<7800> アミファ 東Ｓ -16.31 5/15 上期 192.42
<3299> ムゲンＥ 東Ｓ -16.24 5/15 1Q -72.48
<3726> フォーシーズ 東Ｓ -16.18 5/15 上期 赤拡
<7819> 粧美堂 東Ｓ -15.98 5/15 上期 56.77
<4579> ラクオリア 東Ｇ -15.95 5/15 1Q 赤転
<298A> ＧＶＡテック 東Ｇ -15.93 5/15 1Q 赤縮
<3691> デジプラ 東Ｇ -15.76 5/15 上期 赤拡
<286A> ユカリア 東Ｇ -15.70 5/15 1Q -92.96
<6493> ＮＩＴＴＡＮ 東Ｓ -15.67 5/15 本決算 -14.09
<6039> 動物高度医療 東Ｇ -15.15 5/15 本決算 6.83
<3664> ＷＩＺＥ 東Ｇ -15.15 5/15 1Q 赤拡
<4512> わかもと 東Ｓ -15.03 5/15 本決算 -21.88
<4170> カイゼン 東Ｇ -14.81 5/15 1Q 赤転
<9268> オプティマス 東Ｓ -14.62 5/15 本決算 11.21
<5240> ｍｏｎｏＡＩ 東Ｇ -14.57 5/15 1Q 赤拡
<5870> ナルネット 東Ｇ -14.46 5/15 本決算 6.01
<3417> 大木ヘルス 東Ｓ -14.05 5/15 本決算 －
<9467> アルファＰ 東Ｇ -13.91 5/15 本決算 6.49
<6912> 菊水ＨＤ 東Ｓ -13.85 5/15 本決算 1.32
<8105> ＢＴＣＪＰＮ 東Ｓ -13.82 5/15 本決算 －
<9557> エアクロ 東Ｇ -13.73 5/15 3Q 赤転
<2998> クリアル 東Ｇ -13.57 5/15 本決算 9.55
<4261> アジアＱ 東Ｇ -13.28 5/15 1Q -19.79
<9791> ビケンテクノ 東Ｓ -13.15 5/15 本決算 -27.57
<6699> ダイヤＨＤ 東Ｓ -13.06 5/15 本決算 -81.37
<5210> 日山村硝 東Ｓ -13.01 5/15 本決算 -49.86
<6138> ダイジェト 東Ｓ -12.50 5/15 本決算 -49.05
<253A> ＥＴＳ・Ｇ 東Ｓ -12.38 5/15 上期 90.59
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした18日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース