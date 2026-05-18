―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月14日から15日の決算発表を経て18日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.4　ファインズ <5125>
　26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の連結経常利益は前年同期非連結比65.6％減の6700万円に大きく落ち込んだ。

▲No.6　田岡化 <4113>
　26年3月期の連結経常利益は前の期比6.7％増の20.9億円に伸びたが、27年3月期は前期比83.3％減の3.5億円に大きく落ち込む見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<177A> コージンＢ 　　東Ｇ 　 -29.08 　　5/15　本決算　　　-56.76
<6580> ライトアップ 　東Ｇ 　 -27.29 　　5/15　本決算　　　 42.71
<9562> ビジコーチ 　　東Ｇ 　 -22.94 　　5/15　　上期　　　　赤転
<5125> ファインズ 　　東Ｇ 　 -22.80 　　5/15　　　3Q　　　-65.64
<6994> 指月電 　　　　東Ｓ 　 -22.53 　　5/15　本決算　　　 -2.06

<4113> 田岡化 　　　　東Ｓ 　 -21.67 　　5/15　本決算　　　-83.30
<9610> ウィルソンＷ 　東Ｓ 　 -21.05 　　5/15　本決算　　　　　－
<4169> エネチェンジ 　東Ｇ 　 -20.85 　　5/15　本決算　　　　黒転
<5591> アヴィレン 　　東Ｇ 　 -19.96 　　5/15　　　1Q　　　-40.74
<554A> バトンズ 　　　東Ｇ 　 -19.89 　　5/15　本決算　　　　5.99

<2158> フロンテオ 　　東Ｇ 　 -19.52 　　5/15　本決算　　　-62.96
<475A> ギミック 　　　東Ｓ 　 -19.51 　　5/15　本決算　　　-30.34
<4125> 三和油化工業 　東Ｓ 　 -18.99 　　5/15　本決算　　　 -4.76
<4492> ゼネテック 　　東Ｓ 　 -18.01 　　5/15　本決算　　　-20.02
<4240> クラスター 　　東Ｓ 　 -17.52 　　5/15　本決算　　　-53.94

<8836> ＲＩＳＥ 　　　東Ｓ 　 -17.24 　　5/15　本決算　　　　赤転
<7887> 南プラ 　　　　東Ｓ 　 -17.10 　　5/15　本決算　　　-26.45
<2173> 博展 　　　　　東Ｇ 　 -17.00 　　5/15　　　1Q　　　-52.22
<3640> 電算 　　　　　東Ｓ 　 -16.79 　　5/15　本決算　　　-60.65
<5621> ヒューマンＴ 　東Ｇ 　 -16.76 　　5/15　本決算　　　 11.86

<3323> レカム 　　　　東Ｓ 　 -16.67 　　5/15　　上期　　　　赤転
<3933> チエル 　　　　東Ｓ 　 -16.36 　　5/15　本決算　　　-57.31
<7800> アミファ 　　　東Ｓ 　 -16.31 　　5/15　　上期　　　192.42
<3299> ムゲンＥ 　　　東Ｓ 　 -16.24 　　5/15　　　1Q　　　-72.48
<3726> フォーシーズ 　東Ｓ 　 -16.18 　　5/15　　上期　　　　赤拡

<7819> 粧美堂 　　　　東Ｓ 　 -15.98 　　5/15　　上期　　　 56.77
<4579> ラクオリア 　　東Ｇ 　 -15.95 　　5/15　　　1Q　　　　赤転
<298A> ＧＶＡテック 　東Ｇ 　 -15.93 　　5/15　　　1Q　　　　赤縮
<3691> デジプラ 　　　東Ｇ 　 -15.76 　　5/15　　上期　　　　赤拡
<286A> ユカリア 　　　東Ｇ 　 -15.70 　　5/15　　　1Q　　　-92.96

<6493> ＮＩＴＴＡＮ 　東Ｓ 　 -15.67 　　5/15　本決算　　　-14.09
<6039> 動物高度医療 　東Ｇ 　 -15.15 　　5/15　本決算　　　　6.83
<3664> ＷＩＺＥ 　　　東Ｇ 　 -15.15 　　5/15　　　1Q　　　　赤拡
<4512> わかもと 　　　東Ｓ 　 -15.03 　　5/15　本決算　　　-21.88
<4170> カイゼン 　　　東Ｇ 　 -14.81 　　5/15　　　1Q　　　　赤転

<9268> オプティマス 　東Ｓ 　 -14.62 　　5/15　本決算　　　 11.21
<5240> ｍｏｎｏＡＩ 　東Ｇ 　 -14.57 　　5/15　　　1Q　　　　赤拡
<5870> ナルネット 　　東Ｇ 　 -14.46 　　5/15　本決算　　　　6.01
<3417> 大木ヘルス 　　東Ｓ 　 -14.05 　　5/15　本決算　　　　　－
<9467> アルファＰ 　　東Ｇ 　 -13.91 　　5/15　本決算　　　　6.49

<6912> 菊水ＨＤ 　　　東Ｓ 　 -13.85 　　5/15　本決算　　　　1.32
<8105> ＢＴＣＪＰＮ 　東Ｓ 　 -13.82 　　5/15　本決算　　　　　－
<9557> エアクロ 　　　東Ｇ 　 -13.73 　　5/15　　　3Q　　　　赤転
<2998> クリアル 　　　東Ｇ 　 -13.57 　　5/15　本決算　　　　9.55
<4261> アジアＱ 　　　東Ｇ 　 -13.28 　　5/15　　　1Q　　　-19.79

<9791> ビケンテクノ 　東Ｓ 　 -13.15 　　5/15　本決算　　　-27.57
<6699> ダイヤＨＤ 　　東Ｓ 　 -13.06 　　5/15　本決算　　　-81.37
<5210> 日山村硝 　　　東Ｓ 　 -13.01 　　5/15　本決算　　　-49.86
<6138> ダイジェト 　　東Ｓ 　 -12.50 　　5/15　本決算　　　-49.05
<253A> ＥＴＳ・Ｇ 　　東Ｓ 　 -12.38 　　5/15　　上期　　　 90.59

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした18日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース