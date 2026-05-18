―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月14日から15日の決算発表を経て18日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.2　データセク <3905>
　26年3月期の連結経常損益は36.2億円の黒字(前の期は6.1億円の赤字)に浮上し、27年3月期の同利益は前期比3.5倍の125億円に急拡大を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。

★No.5　東北鋼 <5484>
　26年3月期の連結経常利益は前の期比17.3％増の16.1億円に伸びた。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<3551> ダイニック 　　東Ｓ 　 +32.85 　　5/15　本決算　　　 17.98
<3905> データセク 　　東Ｇ 　 +32.29 　　5/15　本決算　　　245.80
<6276> シリウスＶ 　　東Ｓ 　 +31.13 　　5/15　　　1Q　　　　黒転
<7375> リファバスＧ 　東Ｇ 　 +26.80 　　5/15　　　3Q　　　 61.48
<5484> 東北鋼 　　　　東Ｓ 　 +26.53 　　5/15　本決算　　　　　－

<142A> ジンジブ 　　　東Ｇ 　 +26.16 　　5/15　本決算　　　 85.45
<319A> 技術承継機構 　東Ｇ 　 +25.13 　　5/15　　　1Q　　　254.80
<6822> 大井電気 　　　東Ｓ 　 +22.60 　　5/15　本決算　　　 -4.73
<9554> エイビック 　　東Ｇ 　 +22.26 　　5/15　　上期　　　 39.00
<7957> フジコピアン 　東Ｓ 　 +20.53 　　5/15　　　1Q　　　　黒転

<7320> Ｓｏｌｖｖｙ 　東Ｇ 　 +19.81 　　5/15　　　3Q　　　 19.26
<8152> ソマール 　　　東Ｓ 　 +19.70 　　5/15　本決算　　　 30.21
<6579> ログリー 　　　東Ｇ 　 +18.18 　　5/15　本決算　　　　赤縮
<7082> ジモティー 　　東Ｇ 　 +16.52 　　5/15　　　1Q　　　 56.00
<6840> ＡＫＩＢＡ 　　東Ｓ 　 +16.23 　　5/15　本決算　　　　　－

<4011> ヘッドウォ 　　東Ｇ 　 +16.09 　　5/15　　　1Q　　　　黒転
<7746> 岡本硝子 　　　東Ｓ 　 +16.05 　　5/15　本決算　　　　黒転
<6433> ヒーハイスト 　東Ｓ 　 +14.60 　　5/15　本決算　　　　黒転
<7161> じもとＨＤ 　　東Ｓ 　 +13.56 　　5/15　本決算　　　 26.62
<3652> ＤＭＰ 　　　　東Ｇ 　 +13.11 　　5/15　本決算　　　　黒転

<3976> シャノン 　　　東Ｇ 　 +13.09 　　5/15　　　1Q　　　　　－
<160A> アズパートナ 　東Ｓ 　 +12.51 　　5/15　本決算　　　 10.02
<6092> エンバイオＨ 　東Ｓ 　 +12.16 　　5/15　本決算　　　-33.67
<3683> サイバーリン 　東Ｓ 　 +12.02 　　5/15　　　1Q　　　103.41
<4499> スピー 　　　　東Ｓ 　 +11.21 　　5/15　　上期　　　　赤転

<7162> アストマクス 　東Ｓ 　 +11.04 　　5/15　本決算　　　　　－
<6736> サン電子 　　　東Ｓ 　 +10.50 　　5/15　本決算　　　 61.70
<2334> イオレ 　　　　東Ｇ 　 +10.17 　　5/15　本決算　　　　黒転
<8147> トミタ 　　　　東Ｓ 　 +10.14 　　5/15　本決算　　　 21.15
<2323> ｆｏｎｆｕｎ 　東Ｓ　　 +9.62 　　5/15　本決算　　　 64.94

<6145> ＮＩＴＴＯＫ 　東Ｓ　　 +9.60 　　5/15　本決算　　　 -7.14
<9782> ＤＭＳ 　　　　東Ｓ　　 +9.50 　　5/15　本決算　　　　0.57
<6835> アライドＨＤ 　東Ｓ　　 +9.06 　　5/15　　　1Q　　　 69.07
<6018> 阪神燃 　　　　東Ｓ　　 +8.88 　　5/15　本決算　　　　4.82
<153A> カウリス 　　　東Ｇ　　 +8.83 　　5/15　　　1Q　　　 36.46

<5255> モンラボ 　　　東Ｇ　　 +8.42 　　5/15　　　1Q　　　　黒転
<6227> ＡＩメカ 　　　東Ｓ　　 +8.37 　　5/15　　　3Q　　18513.64
<254A> ＡＩＦＣＧ 　　東Ｓ　　 +8.32 　　5/15　本決算　　　　黒転
<3489> フェイスＮＷ 　東Ｓ　　 +8.01 　　5/15　本決算　　　 12.29
<6096> レアジョブ 　　東Ｓ　　 +7.99 　　5/15　本決算　　　　　－

<287A> 黒田グループ 　東Ｓ　　 +7.98 　　5/15　本決算　　　　6.92
<5998> アドバネクス 　東Ｓ　　 +7.81 　　5/15　本決算　　　-10.65
<6960> フクダ電 　　　東Ｓ　　 +7.76 　　5/15　本決算　　　 -6.73
<6614> シキノＨＴ 　　東Ｓ　　 +7.57 　　5/15　本決算　　　　黒転
<4448> ｋｕｂｅｌｌ 　東Ｇ　　 +6.98 　　5/15　　　1Q　　　298.57

<4476> ＡＩクロス 　　東Ｇ　　 +6.97 　　5/15　　　1Q　　　 39.01
<9165> クオルテック 　東Ｇ　　 +6.96 　　5/15　　　3Q　　　 29.86
<5356> 美濃窯 　　　　東Ｓ　　 +6.89 　　5/15　本決算　　　 18.41
<7707> ＰＳＳ 　　　　東Ｇ　　 +6.87 　　5/15　　　3Q　　　　黒転
<7932> ニッピ 　　　　東Ｓ　　 +6.86 　　5/15　本決算　　　 -2.52

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした18日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース