決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】引け後 … データセク、岡本硝子、ＡＩメカ (5月15日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月14日から15日の決算発表を経て18日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.2 データセク <3905>
26年3月期の連結経常損益は36.2億円の黒字(前の期は6.1億円の赤字)に浮上し、27年3月期の同利益は前期比3.5倍の125億円に急拡大を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。
★No.5 東北鋼 <5484>
26年3月期の連結経常利益は前の期比17.3％増の16.1億円に伸びた。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<3551> ダイニック 東Ｓ +32.85 5/15 本決算 17.98
<3905> データセク 東Ｇ +32.29 5/15 本決算 245.80
<6276> シリウスＶ 東Ｓ +31.13 5/15 1Q 黒転
<7375> リファバスＧ 東Ｇ +26.80 5/15 3Q 61.48
<5484> 東北鋼 東Ｓ +26.53 5/15 本決算 －
<142A> ジンジブ 東Ｇ +26.16 5/15 本決算 85.45
<319A> 技術承継機構 東Ｇ +25.13 5/15 1Q 254.80
<6822> 大井電気 東Ｓ +22.60 5/15 本決算 -4.73
<9554> エイビック 東Ｇ +22.26 5/15 上期 39.00
<7957> フジコピアン 東Ｓ +20.53 5/15 1Q 黒転
<7320> Ｓｏｌｖｖｙ 東Ｇ +19.81 5/15 3Q 19.26
<8152> ソマール 東Ｓ +19.70 5/15 本決算 30.21
<6579> ログリー 東Ｇ +18.18 5/15 本決算 赤縮
<7082> ジモティー 東Ｇ +16.52 5/15 1Q 56.00
<6840> ＡＫＩＢＡ 東Ｓ +16.23 5/15 本決算 －
<4011> ヘッドウォ 東Ｇ +16.09 5/15 1Q 黒転
<7746> 岡本硝子 東Ｓ +16.05 5/15 本決算 黒転
<6433> ヒーハイスト 東Ｓ +14.60 5/15 本決算 黒転
<7161> じもとＨＤ 東Ｓ +13.56 5/15 本決算 26.62
<3652> ＤＭＰ 東Ｇ +13.11 5/15 本決算 黒転
<3976> シャノン 東Ｇ +13.09 5/15 1Q －
<160A> アズパートナ 東Ｓ +12.51 5/15 本決算 10.02
<6092> エンバイオＨ 東Ｓ +12.16 5/15 本決算 -33.67
<3683> サイバーリン 東Ｓ +12.02 5/15 1Q 103.41
<4499> スピー 東Ｓ +11.21 5/15 上期 赤転
<7162> アストマクス 東Ｓ +11.04 5/15 本決算 －
<6736> サン電子 東Ｓ +10.50 5/15 本決算 61.70
<2334> イオレ 東Ｇ +10.17 5/15 本決算 黒転
<8147> トミタ 東Ｓ +10.14 5/15 本決算 21.15
<2323> ｆｏｎｆｕｎ 東Ｓ +9.62 5/15 本決算 64.94
<6145> ＮＩＴＴＯＫ 東Ｓ +9.60 5/15 本決算 -7.14
<9782> ＤＭＳ 東Ｓ +9.50 5/15 本決算 0.57
<6835> アライドＨＤ 東Ｓ +9.06 5/15 1Q 69.07
<6018> 阪神燃 東Ｓ +8.88 5/15 本決算 4.82
<153A> カウリス 東Ｇ +8.83 5/15 1Q 36.46
<5255> モンラボ 東Ｇ +8.42 5/15 1Q 黒転
<6227> ＡＩメカ 東Ｓ +8.37 5/15 3Q 18513.64
<254A> ＡＩＦＣＧ 東Ｓ +8.32 5/15 本決算 黒転
<3489> フェイスＮＷ 東Ｓ +8.01 5/15 本決算 12.29
<6096> レアジョブ 東Ｓ +7.99 5/15 本決算 －
<287A> 黒田グループ 東Ｓ +7.98 5/15 本決算 6.92
<5998> アドバネクス 東Ｓ +7.81 5/15 本決算 -10.65
<6960> フクダ電 東Ｓ +7.76 5/15 本決算 -6.73
<6614> シキノＨＴ 東Ｓ +7.57 5/15 本決算 黒転
<4448> ｋｕｂｅｌｌ 東Ｇ +6.98 5/15 1Q 298.57
<4476> ＡＩクロス 東Ｇ +6.97 5/15 1Q 39.01
<9165> クオルテック 東Ｇ +6.96 5/15 3Q 29.86
<5356> 美濃窯 東Ｓ +6.89 5/15 本決算 18.41
<7707> ＰＳＳ 東Ｇ +6.87 5/15 3Q 黒転
<7932> ニッピ 東Ｓ +6.86 5/15 本決算 -2.52
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした18日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月14日から15日の決算発表を経て18日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.2 データセク <3905>
26年3月期の連結経常損益は36.2億円の黒字(前の期は6.1億円の赤字)に浮上し、27年3月期の同利益は前期比3.5倍の125億円に急拡大を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。
★No.5 東北鋼 <5484>
26年3月期の連結経常利益は前の期比17.3％増の16.1億円に伸びた。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<3551> ダイニック 東Ｓ +32.85 5/15 本決算 17.98
<3905> データセク 東Ｇ +32.29 5/15 本決算 245.80
<6276> シリウスＶ 東Ｓ +31.13 5/15 1Q 黒転
<7375> リファバスＧ 東Ｇ +26.80 5/15 3Q 61.48
<5484> 東北鋼 東Ｓ +26.53 5/15 本決算 －
<142A> ジンジブ 東Ｇ +26.16 5/15 本決算 85.45
<319A> 技術承継機構 東Ｇ +25.13 5/15 1Q 254.80
<6822> 大井電気 東Ｓ +22.60 5/15 本決算 -4.73
<9554> エイビック 東Ｇ +22.26 5/15 上期 39.00
<7957> フジコピアン 東Ｓ +20.53 5/15 1Q 黒転
<7320> Ｓｏｌｖｖｙ 東Ｇ +19.81 5/15 3Q 19.26
<8152> ソマール 東Ｓ +19.70 5/15 本決算 30.21
<6579> ログリー 東Ｇ +18.18 5/15 本決算 赤縮
<7082> ジモティー 東Ｇ +16.52 5/15 1Q 56.00
<6840> ＡＫＩＢＡ 東Ｓ +16.23 5/15 本決算 －
<4011> ヘッドウォ 東Ｇ +16.09 5/15 1Q 黒転
<7746> 岡本硝子 東Ｓ +16.05 5/15 本決算 黒転
<6433> ヒーハイスト 東Ｓ +14.60 5/15 本決算 黒転
<7161> じもとＨＤ 東Ｓ +13.56 5/15 本決算 26.62
<3652> ＤＭＰ 東Ｇ +13.11 5/15 本決算 黒転
<3976> シャノン 東Ｇ +13.09 5/15 1Q －
<160A> アズパートナ 東Ｓ +12.51 5/15 本決算 10.02
<6092> エンバイオＨ 東Ｓ +12.16 5/15 本決算 -33.67
<3683> サイバーリン 東Ｓ +12.02 5/15 1Q 103.41
<4499> スピー 東Ｓ +11.21 5/15 上期 赤転
<7162> アストマクス 東Ｓ +11.04 5/15 本決算 －
<6736> サン電子 東Ｓ +10.50 5/15 本決算 61.70
<2334> イオレ 東Ｇ +10.17 5/15 本決算 黒転
<8147> トミタ 東Ｓ +10.14 5/15 本決算 21.15
<2323> ｆｏｎｆｕｎ 東Ｓ +9.62 5/15 本決算 64.94
<6145> ＮＩＴＴＯＫ 東Ｓ +9.60 5/15 本決算 -7.14
<9782> ＤＭＳ 東Ｓ +9.50 5/15 本決算 0.57
<6835> アライドＨＤ 東Ｓ +9.06 5/15 1Q 69.07
<6018> 阪神燃 東Ｓ +8.88 5/15 本決算 4.82
<153A> カウリス 東Ｇ +8.83 5/15 1Q 36.46
<5255> モンラボ 東Ｇ +8.42 5/15 1Q 黒転
<6227> ＡＩメカ 東Ｓ +8.37 5/15 3Q 18513.64
<254A> ＡＩＦＣＧ 東Ｓ +8.32 5/15 本決算 黒転
<3489> フェイスＮＷ 東Ｓ +8.01 5/15 本決算 12.29
<6096> レアジョブ 東Ｓ +7.99 5/15 本決算 －
<287A> 黒田グループ 東Ｓ +7.98 5/15 本決算 6.92
<5998> アドバネクス 東Ｓ +7.81 5/15 本決算 -10.65
<6960> フクダ電 東Ｓ +7.76 5/15 本決算 -6.73
<6614> シキノＨＴ 東Ｓ +7.57 5/15 本決算 黒転
<4448> ｋｕｂｅｌｌ 東Ｇ +6.98 5/15 1Q 298.57
<4476> ＡＩクロス 東Ｇ +6.97 5/15 1Q 39.01
<9165> クオルテック 東Ｇ +6.96 5/15 3Q 29.86
<5356> 美濃窯 東Ｓ +6.89 5/15 本決算 18.41
<7707> ＰＳＳ 東Ｇ +6.87 5/15 3Q 黒転
<7932> ニッピ 東Ｓ +6.86 5/15 本決算 -2.52
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした18日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
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