決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】引け後 … キオクシア、リクルート、第一ライフ (5月15日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月14日から15日の決算発表を経て18日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<3769> ＧＭＯ－ＰＧ 東Ｐ +25.40 5/15 上期 19.78
<2874> ヨコレイ 東Ｐ +24.01 5/15 上期 65.28
<2585> Ｌドリンク 東Ｐ +21.46 5/15 本決算 18.94
<4543> テルモ 東Ｐ +18.08 5/15 本決算 －
<4631> ＤＩＣ 東Ｐ +17.26 5/15 1Q 141.41
<6098> リクルート 東Ｐ +17.25 5/15 本決算 －
<4047> 関電化 東Ｐ +17.24 5/15 本決算 50.85
<6331> 化工機 東Ｐ +16.34 5/15 本決算 -5.94
<9552> クオンツ総研 東Ｐ +15.67 5/15 上期 25.41
<6191> エアトリ 東Ｐ +15.12 5/15 上期 62.29
<6266> タツモ 東Ｐ +13.89 5/15 1Q -84.18
<4053> サンアスタ 東Ｐ +13.77 5/15 1Q 62.59
<1979> 大気社 東Ｐ +13.16 5/15 本決算 0.85
<6376> 日機装 東Ｐ +11.52 5/15 1Q 133.53
<8157> 都築電 東Ｐ +11.11 5/15 本決算 4.57
<5970> ジーテクト 東Ｐ +11.10 5/15 本決算 2.27
<2384> ＳＢＳＨＤ 東Ｐ +10.09 5/15 1Q 319.91
<6071> ＩＢＪ 東Ｐ +10.04 5/15 1Q 55.36
<4933> Ｉｎｅ 東Ｐ +9.85 5/15 1Q -14.84
<4919> ミルボン 東Ｐ +9.80 5/15 1Q 113.92
<7272> ヤマハ発 東Ｐ +9.22 5/15 1Q 36.41
<8344> 山形銀 東Ｐ +9.10 5/15 本決算 33.76
<3388> 明治電機工業 東Ｐ +8.09 5/15 本決算 7.09
<3393> スタティアＨ 東Ｐ +7.96 5/15 本決算 7.77
<8750> 第一ライフ 東Ｐ +7.67 5/15 本決算 15.30
<7747> 朝日インテク 東Ｐ +7.58 5/15 3Q 45.37
<9042> 阪急阪神 東Ｐ +7.45 5/15 本決算 -8.47
<8141> 新光商 東Ｐ +7.41 5/15 本決算 35.05
<4665> ダスキン 東Ｐ +7.10 5/15 本決算 -0.49
<9449> ＧＭＯ 東Ｐ +7.09 5/15 1Q 39.19
<6564> ミダックＨＤ 東Ｐ +6.93 5/15 本決算 13.31
<7995> バルカー 東Ｐ +6.85 5/15 本決算 24.07
<1860> 戸田建 東Ｐ +6.79 5/15 本決算 -9.06
<9048> 名鉄 東Ｐ +6.72 5/15 本決算 22.51
<6240> ヤマシン―Ｆ 東Ｐ +6.72 5/15 本決算 9.47
<7350> おきなわＦＧ 東Ｐ +6.39 5/15 本決算 10.77
<7744> ノーリツ鋼機 東Ｐ +6.32 5/15 1Q 95.52
<9616> 共立メンテ 東Ｐ +6.20 5/15 本決算 -0.78
<285A> キオクシア 東Ｐ +6.17 5/15 本決算 －
<8281> ゼビオＨＤ 東Ｐ +5.91 5/15 本決算 52.36
<1808> 長谷工 東Ｐ +5.76 5/15 本決算 11.64
<8388> 阿波銀 東Ｐ +5.71 5/15 本決算 19.13
<8897> ミラースＨＤ 東Ｐ +5.53 5/15 本決算 -14.68
<6457> グローリー 東Ｐ +5.49 5/15 本決算 －
<2875> 東洋水 東Ｐ +5.32 5/15 本決算 -5.90
<6178> 日本郵政 東Ｐ +5.28 5/15 本決算 8.84
<4612> 日本ペＨＤ 東Ｐ +5.25 5/15 1Q 45.97
<7384> プロクレＨＤ 東Ｐ +5.22 5/15 本決算 72.33
<5269> 日コン 東Ｐ +5.10 5/15 本決算 87.06
<9769> 学究社 東Ｐ +5.01 5/15 本決算 7.86
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした18日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月14日から15日の決算発表を経て18日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<3769> ＧＭＯ－ＰＧ 東Ｐ +25.40 5/15 上期 19.78
<2874> ヨコレイ 東Ｐ +24.01 5/15 上期 65.28
<2585> Ｌドリンク 東Ｐ +21.46 5/15 本決算 18.94
<4543> テルモ 東Ｐ +18.08 5/15 本決算 －
<4631> ＤＩＣ 東Ｐ +17.26 5/15 1Q 141.41
<6098> リクルート 東Ｐ +17.25 5/15 本決算 －
<4047> 関電化 東Ｐ +17.24 5/15 本決算 50.85
<6331> 化工機 東Ｐ +16.34 5/15 本決算 -5.94
<9552> クオンツ総研 東Ｐ +15.67 5/15 上期 25.41
<6191> エアトリ 東Ｐ +15.12 5/15 上期 62.29
<6266> タツモ 東Ｐ +13.89 5/15 1Q -84.18
<4053> サンアスタ 東Ｐ +13.77 5/15 1Q 62.59
<1979> 大気社 東Ｐ +13.16 5/15 本決算 0.85
<6376> 日機装 東Ｐ +11.52 5/15 1Q 133.53
<8157> 都築電 東Ｐ +11.11 5/15 本決算 4.57
<5970> ジーテクト 東Ｐ +11.10 5/15 本決算 2.27
<2384> ＳＢＳＨＤ 東Ｐ +10.09 5/15 1Q 319.91
<6071> ＩＢＪ 東Ｐ +10.04 5/15 1Q 55.36
<4933> Ｉｎｅ 東Ｐ +9.85 5/15 1Q -14.84
<4919> ミルボン 東Ｐ +9.80 5/15 1Q 113.92
<7272> ヤマハ発 東Ｐ +9.22 5/15 1Q 36.41
<8344> 山形銀 東Ｐ +9.10 5/15 本決算 33.76
<3388> 明治電機工業 東Ｐ +8.09 5/15 本決算 7.09
<3393> スタティアＨ 東Ｐ +7.96 5/15 本決算 7.77
<8750> 第一ライフ 東Ｐ +7.67 5/15 本決算 15.30
<7747> 朝日インテク 東Ｐ +7.58 5/15 3Q 45.37
<9042> 阪急阪神 東Ｐ +7.45 5/15 本決算 -8.47
<8141> 新光商 東Ｐ +7.41 5/15 本決算 35.05
<4665> ダスキン 東Ｐ +7.10 5/15 本決算 -0.49
<9449> ＧＭＯ 東Ｐ +7.09 5/15 1Q 39.19
<6564> ミダックＨＤ 東Ｐ +6.93 5/15 本決算 13.31
<7995> バルカー 東Ｐ +6.85 5/15 本決算 24.07
<1860> 戸田建 東Ｐ +6.79 5/15 本決算 -9.06
<9048> 名鉄 東Ｐ +6.72 5/15 本決算 22.51
<6240> ヤマシン―Ｆ 東Ｐ +6.72 5/15 本決算 9.47
<7350> おきなわＦＧ 東Ｐ +6.39 5/15 本決算 10.77
<7744> ノーリツ鋼機 東Ｐ +6.32 5/15 1Q 95.52
<9616> 共立メンテ 東Ｐ +6.20 5/15 本決算 -0.78
<285A> キオクシア 東Ｐ +6.17 5/15 本決算 －
<8281> ゼビオＨＤ 東Ｐ +5.91 5/15 本決算 52.36
<1808> 長谷工 東Ｐ +5.76 5/15 本決算 11.64
<8388> 阿波銀 東Ｐ +5.71 5/15 本決算 19.13
<8897> ミラースＨＤ 東Ｐ +5.53 5/15 本決算 -14.68
<6457> グローリー 東Ｐ +5.49 5/15 本決算 －
<2875> 東洋水 東Ｐ +5.32 5/15 本決算 -5.90
<6178> 日本郵政 東Ｐ +5.28 5/15 本決算 8.84
<4612> 日本ペＨＤ 東Ｐ +5.25 5/15 1Q 45.97
<7384> プロクレＨＤ 東Ｐ +5.22 5/15 本決算 72.33
<5269> 日コン 東Ｐ +5.10 5/15 本決算 87.06
<9769> 学究社 東Ｐ +5.01 5/15 本決算 7.86
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした18日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース