―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月14日から15日の決算発表を経て18日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<3769> ＧＭＯ－ＰＧ 　東Ｐ 　 +25.40 　　5/15　　上期　　　 19.78
<2874> ヨコレイ 　　　東Ｐ 　 +24.01 　　5/15　　上期　　　 65.28
<2585> Ｌドリンク 　　東Ｐ 　 +21.46 　　5/15　本決算　　　 18.94
<4543> テルモ 　　　　東Ｐ 　 +18.08 　　5/15　本決算　　　　　－
<4631> ＤＩＣ 　　　　東Ｐ 　 +17.26 　　5/15　　　1Q　　　141.41

<6098> リクルート 　　東Ｐ 　 +17.25 　　5/15　本決算　　　　　－
<4047> 関電化 　　　　東Ｐ 　 +17.24 　　5/15　本決算　　　 50.85
<6331> 化工機 　　　　東Ｐ 　 +16.34 　　5/15　本決算　　　 -5.94
<9552> クオンツ総研 　東Ｐ 　 +15.67 　　5/15　　上期　　　 25.41
<6191> エアトリ 　　　東Ｐ 　 +15.12 　　5/15　　上期　　　 62.29

<6266> タツモ 　　　　東Ｐ 　 +13.89 　　5/15　　　1Q　　　-84.18
<4053> サンアスタ 　　東Ｐ 　 +13.77 　　5/15　　　1Q　　　 62.59
<1979> 大気社 　　　　東Ｐ 　 +13.16 　　5/15　本決算　　　　0.85
<6376> 日機装 　　　　東Ｐ 　 +11.52 　　5/15　　　1Q　　　133.53
<8157> 都築電 　　　　東Ｐ 　 +11.11 　　5/15　本決算　　　　4.57

<5970> ジーテクト 　　東Ｐ 　 +11.10 　　5/15　本決算　　　　2.27
<2384> ＳＢＳＨＤ 　　東Ｐ 　 +10.09 　　5/15　　　1Q　　　319.91
<6071> ＩＢＪ 　　　　東Ｐ 　 +10.04 　　5/15　　　1Q　　　 55.36
<4933> Ｉｎｅ 　　　　東Ｐ　　 +9.85 　　5/15　　　1Q　　　-14.84
<4919> ミルボン 　　　東Ｐ　　 +9.80 　　5/15　　　1Q　　　113.92

<7272> ヤマハ発 　　　東Ｐ　　 +9.22 　　5/15　　　1Q　　　 36.41
<8344> 山形銀 　　　　東Ｐ　　 +9.10 　　5/15　本決算　　　 33.76
<3388> 明治電機工業 　東Ｐ　　 +8.09 　　5/15　本決算　　　　7.09
<3393> スタティアＨ 　東Ｐ　　 +7.96 　　5/15　本決算　　　　7.77
<8750> 第一ライフ 　　東Ｐ　　 +7.67 　　5/15　本決算　　　 15.30

<7747> 朝日インテク 　東Ｐ　　 +7.58 　　5/15　　　3Q　　　 45.37
<9042> 阪急阪神 　　　東Ｐ　　 +7.45 　　5/15　本決算　　　 -8.47
<8141> 新光商 　　　　東Ｐ　　 +7.41 　　5/15　本決算　　　 35.05
<4665> ダスキン 　　　東Ｐ　　 +7.10 　　5/15　本決算　　　 -0.49
<9449> ＧＭＯ 　　　　東Ｐ　　 +7.09 　　5/15　　　1Q　　　 39.19

<6564> ミダックＨＤ 　東Ｐ　　 +6.93 　　5/15　本決算　　　 13.31
<7995> バルカー 　　　東Ｐ　　 +6.85 　　5/15　本決算　　　 24.07
<1860> 戸田建 　　　　東Ｐ　　 +6.79 　　5/15　本決算　　　 -9.06
<9048> 名鉄 　　　　　東Ｐ　　 +6.72 　　5/15　本決算　　　 22.51
<6240> ヤマシン―Ｆ 　東Ｐ　　 +6.72 　　5/15　本決算　　　　9.47

<7350> おきなわＦＧ 　東Ｐ　　 +6.39 　　5/15　本決算　　　 10.77
<7744> ノーリツ鋼機 　東Ｐ　　 +6.32 　　5/15　　　1Q　　　 95.52
<9616> 共立メンテ 　　東Ｐ　　 +6.20 　　5/15　本決算　　　 -0.78
<285A> キオクシア 　　東Ｐ　　 +6.17 　　5/15　本決算　　　　　－
<8281> ゼビオＨＤ 　　東Ｐ　　 +5.91 　　5/15　本決算　　　 52.36

<1808> 長谷工 　　　　東Ｐ　　 +5.76 　　5/15　本決算　　　 11.64
<8388> 阿波銀 　　　　東Ｐ　　 +5.71 　　5/15　本決算　　　 19.13
<8897> ミラースＨＤ 　東Ｐ　　 +5.53 　　5/15　本決算　　　-14.68
<6457> グローリー 　　東Ｐ　　 +5.49 　　5/15　本決算　　　　　－
<2875> 東洋水 　　　　東Ｐ　　 +5.32 　　5/15　本決算　　　 -5.90

<6178> 日本郵政 　　　東Ｐ　　 +5.28 　　5/15　本決算　　　　8.84
<4612> 日本ペＨＤ 　　東Ｐ　　 +5.25 　　5/15　　　1Q　　　 45.97
<7384> プロクレＨＤ 　東Ｐ　　 +5.22 　　5/15　本決算　　　 72.33
<5269> 日コン 　　　　東Ｐ　　 +5.10 　　5/15　本決算　　　 87.06
<9769> 学究社 　　　　東Ｐ　　 +5.01 　　5/15　本決算　　　　7.86

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした18日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース