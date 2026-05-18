北海道岩内町では５月１７日から川が濁っているため、町内全域で断水が続いています。



町は原因を調べていますが、復旧のめどは立っておらず、町民の生活に影響が出ています。



岩内町の住宅です。



蛇口をひねってみると、じわじわと濁った水が出てくるだけです。



いまは配布された水でしのいでいるといいます。



（岩内町民）「やっぱり不便ですね。トイレとかそういうところも困りますし、お風呂とかもお茶碗を洗う時も、一番困っています」





岩内町では、町内の幌内川に濁りが出て水道用に取水できなくなったため、１７日午後６時から町内のほぼ全域にあたるおよそ５５００戸で断水が続いています。町民の暮らしにも影響が出ています。岩内町役場では車が列を作っていました。パックに入った飲料水を受け取るためです。（岩内町民）「町内会で歩けない人がいっぱいいるので、その方々に運んでいるんです。動ける人が一生懸命動いてやらなかったら。洗い物も飲み水も何も出なくなっているからね。大変なんですよ」岩内町にある明治３２年創業の老舗かまぼこ店です。旬の素材を使ったかまぼこは町外からも注文があるといいます。（カネタ吉田蒲鉾店 吉田智一代表）「ちょびっとしか出ない感じ」かまぼこの製造には１日１００リットルほどの水を使うといいます。（カネタ吉田蒲鉾店 吉田智一代表）「１日分は何とか確保して、きょう使う分はためておいたんですけど。水が出なかったら仕事できない。きょうはなんとかギリギリ。注文はあるので。お客さんには事情は関係ない」影響は教育にも出ています。１８日は義務教育学校や保育所も臨時休校・休所となりました。町は幌内川の上流で土砂が大量に流れ込んだことが川の濁りの原因とみて調査しています。周辺の自治体から給水車の応援を受けたほか、北海道開発局にも給水支援を要請しました。町の職員は２４時間体制で対応に当たっていますが、復旧のめどは立っていないということです。