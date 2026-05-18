FRUITS ZIPPER、月足天音の脚の状態を報告・呼びかけ 「安静が必要との診断」を受け…無理ない範囲で活動継続
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERは18日、公式Xを通じ、メンバーの月足天音の足の状態について報告した。
【Xより】「安静が必要との診断」月足天音の脚の状態を報告・呼びかけた投稿
「月足天音につきまして、脚の痛みにより医師の診察を受けた結果、安静が必要との診断を受けました」と発表。
「現在は治療と安静に努めておりますが、本人および関係各所と協議のうえ、無理のない範囲で活動を継続させていただくこととなりました」とし、「そのため、今後のライブ・TV出演におきましては、椅子に座った状態など、動きを制限してパフォーマンスを行わせていただく場合がございます」と伝えた。
「ファンの皆様ならびに関係者の皆様にはご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げますとともに、引き続き温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。
【Xより】「安静が必要との診断」月足天音の脚の状態を報告・呼びかけた投稿
「月足天音につきまして、脚の痛みにより医師の診察を受けた結果、安静が必要との診断を受けました」と発表。
「現在は治療と安静に努めておりますが、本人および関係各所と協議のうえ、無理のない範囲で活動を継続させていただくこととなりました」とし、「そのため、今後のライブ・TV出演におきましては、椅子に座った状態など、動きを制限してパフォーマンスを行わせていただく場合がございます」と伝えた。
「ファンの皆様ならびに関係者の皆様にはご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げますとともに、引き続き温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。