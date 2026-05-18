尊敬する先輩に続け！巨人の戸郷翔征投手（26）が、19日のヤクルト戦（いわき）に先発する。18日は川崎市のジャイアンツ球場でキャッチボールやランニングなどで汗を流して調整した。

大きな刺激を受けた。海の向こうでは、同僚だったロッキーズ・菅野が16日（日本時間17日）に、王手を懸けてから3試合目で日米通算150勝を達成。自身もこれが今季3戦目の先発で「入団から一番、関わってきた人。菅野さんを見て勉強しなきゃいけない部分もあるし、今までたくさん背中で見せてくれたので、いい恩返しができれば一番。またいつか、一緒にユニホームを着てやる瞬間があればと思うので、悪くなったと思われないように頑張りたい」と“3度目の正直”で今季初白星を狙う。

チームは6連勝中で、今季の地方球場は4戦4勝と強さが際立つ。地方は通算6試合で3勝1敗の右腕は、前回対戦は5回6安打5失点を喫したヤクルト戦に向け「地方球場は結構投げてきたので、マウンドは当日に確認すれば大丈夫。ヤクルトに5失点した借りを返したいですし、チームも6連勝で来ているのでいい流れに乗っていきたい」とリベンジに燃えた。