12日に発表されたソフトバンクとDeNAによる1対2の交換トレード。山本祐大選手がソフトバンクへ、尾形崇斗投手と井上朋也選手はDeNAへ移籍し、それぞれが新天地で躍動を始めています。

ソフトバンクへ加入した山本選手は、トレード発表の翌日となる13日から早速スタメン起用。この日は快音が響かなかったものの、好リードを見せました。この試合以来の起用となった16日の楽天戦では、スタメン起用されると移籍後初ヒットを含む2安打をマーク。翌日の試合にもスタメン出場すると、2試合連続となるヒットを放ちながら、キャッチャーとしても1失点に抑える好リードを見せました。

一方、DeNAへ移籍した尾形投手は、16日の2軍戦で新天地デビュー。初回からストレートを軸に押し込み、圧巻の三者連続三振を奪いました。2回もヒットを許さず三者凡退に抑えると、3回には再び三者連続三振。150キロ後半をマークする力強い速球も交え、打者を打ち取っていきます。勢いそのままに5回63球を投げ、被安打2、奪三振7、無失点の好投。ソフトバンクではリリーフ起用に応えていましたが、先発への適応能力ものぞかせました。

同じくDeNAへ移籍した井上選手も、16日の2軍戦で新天地デビュー。翌日の2軍戦では移籍後初ヒットとなる先制タイムリーも記録しました。

球界を騒然とさせた電撃トレード。それぞれが新天地で、新たな一歩を踏み出しています。