金沢市の6月補正予算案の市長査定が始まりました。

金沢21世紀美術館の休館中のにぎわい創出などが盛り込まれる見込みです。



金沢市の年度当初予算は選挙前の骨格予算となっていたため、今回の6月補正予算案が実質的な肉付け予算となります。

文化スポーツ局から始まった市長査定では重点施策の一つとして、金沢21世紀美術館の大規模修繕を挙げリニューアルに向けた施設の魅力向上を図るとしました。

また、休館中に予定されているまちなか全体で展示を巡回させる「金沢まちなか芸術祭」の実施計画を今月中に取りまとめるとしています。

■村山卓 市長：

「商店街や周辺施設との連携ということによって、乗り切りだけでなくて、その後につなげることが大事だと思っています」



このほか、中東情勢の不安を受けての対策費用を盛り込むとしています。

■村山 市長：

「市の公共事業であったり、あるいはごみ袋への印刷とか、そういったところの影響が出かねないという形になってきました」

「県の内容も十分把握しながら、対応していきたいと思っています」



金沢市の6月補正予算案は6月8日からの市議会に提出される予定です。