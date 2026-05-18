壁と洗濯機のわずかな隙間に何かいる…！？こちらをじっと見つめる眼差しに、思わず声が出てしまうかもしれません。そんなちょっぴりホラーな投稿は、記事執筆時点で2.8万再生を突破。「怖かったんだよね～」「お手手は汗だくだったでしょうね」といったコメントが寄せられています。

【動画：業者さんが来た日、洗濯機の裏に隠れた白猫→様子を見に行くと…ゾンビみたいな『まさかの光景』】

洗濯機の裏に潜む『何か』

Instagramアカウント「しろみ・とらじろう（@shiromitorajiro）」に投稿されたのは、白猫・しろみちゃんのとある一幕。投稿主さんが洗濯機の裏を覗いてみると、壁との狭い隙間にうごめく『何か』を発見したんだそう。

がたがたと音を立てながら動く、その正体は……白猫のしろみちゃんだったそうです。隙間を這いつくばるようにしてじわじわと登ってくるしろみちゃん。瞬きもせずこちらを見据える大きな瞳に、「無」の表情。その姿を見た投稿主さんは、思わず「ゾンビみたいでかわいい」と思ったのだそう！

しろみちゃんが隠れていた理由とは？

なぜしろみちゃんは、こんな場所にいたのでしょうか。実はこの日、自宅にエアコンクリーニングの業者さんがやってきていたといいます。人見知りのしろみちゃんは洗濯機の裏へと姿を消し、帰ったあとも30分間じっとひそんでいたのだとか。

配送業者さんが置き配に来るだけでも察知して逃げてしまうほどの怖がりなしろみちゃん。狭い隙間でどれほど緊張していたことか……。そんな事情があったとはいえ、注目したいのはやっぱりその「登場の仕方」。独特すぎます。

実はボルダリングの達人！？

しろみちゃんの「独特な動き」はこれだけではありません。別の投稿では、両腕を大きく左右に開くようにして、カーテンのかかった窓をよじ登る姿も披露。まるで人間顔負けのボルダリング。猫ってこんな風にも登れるんだ…と新たな発見です。

ゾンビのような這い方といい、カーテンのよじ登り方といい…しろみちゃん、只者ではなさそうです。怖がりなのに動きだけは大胆。そのギャップがまた、たまらなくかわいいしろみちゃんなのでした。

しろみちゃんのゾンビ登場が話題となった投稿には、「うちと全く同じ」「うちも同じです！」など、人見知り猫を持つ飼い主さんたちの共感の声が寄せられています。みなさん隠れたあとは、やはりゾンビっぽく登場するのでしょうか…？気になるところです。

Instagramアカウント「しろみ・とらじろう」では、しろみちゃんととらじろうくん、仲良しなふたりの日常が投稿されています。ふたりのほっこりする姿は、ぜひアカウントでチェックしてみてください。

写真・動画提供：Instagramアカウント「しろみ・とらじろう」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。