36万回以上視聴され2.3万「いいね」を集めているのは、飼い主さんにお尻を叩いてもらっている猫ちゃんの姿。猫ちゃんが見せた不思議なポーズに、視聴者からは「すげ～ことになってる」「ご満悦な表情」「完全に身体を委ねちゃって」などのコメントが寄せられています。

【動画：『お尻ぺんぺん』が好きすぎるネコ…三角形のような『まさかの体勢』】

日課の「お尻ぺんぺん」

Instagramアカウント「たぬ吉とゆず吉」に投稿されたのは、茶白猫の「ゆず吉」がママさんにお尻をぺんぺんしてもらっているときの様子。ゆず吉くんはお尻を叩いてもらうのが大好きとのこと。

ソファに座ったママさんのお膝に乗せてもらったゆず吉くんは、お尻をぺんぺんしてもらってとても気持ちよさそうにしていたそうです。恍惚の表情を浮かべ、お尻をどんどん上げて「もっと叩いて」と催促していた様子だったとか。

三角形になってしまったゆず吉くん

狭いお膝の上でお尻をどんどん上げるうち、ゆず吉くんはお尻を頂点とした「三角形」になってしまったとのこと！顔をママさんのお膝に乗せ、前足をだらんと垂らした格好だったといいます。

後ろ足はほぼ浮いている状態だったとか。そこまで身を委ねられるのは、信頼関係があるからこそですね。もちろん、ゆず吉くんがずり落ちることのないようママさんはしっかり支えながらぺんぺんしてあげていたそうです。

ママが大好きなゆず吉くん

6歳のときに保護されおうちに来たというゆず吉くんは、ママさんのことが大好きなのだそう。ママさんいわく、毎日監視しているほどだそう。ママさんが仕事に行くとわかったらお膝にのってきて甘えるのだといいます。

毎日の日課であるお尻ぺんぺんは、ママさんが帰宅したあとの習慣になっているとのこと。ゆず吉くんは、お尻を叩いてもらうことで「お留守番寂しかったよ」という気持ちを慰めてもらっているのかもしれませんね。

ゆず吉くんの三角形ポーズには、視聴者から「プロレス技みたいに決まってますね」「首がぁ………大丈夫ですか」と心配するコメントも集まっていました。

Instagramアカウント「たぬ吉とゆず吉」には、ゆず吉くんの兄弟猫である「たぬ吉くん」の姿も投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「たぬ吉とゆず吉」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。