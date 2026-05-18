猫に嫌われたときの「信頼回復」のコツ5選

1.嫌がる行動を特定し止めること

猫との関係が悪化したと感じたとき、まず原因を考えることが大切です。たとえば、長時間抱っこしすぎた、しつこく触った、寝ているときに構った、大きな声を出したなど。

また人間にとってはお世話のつもりでも、爪切りやブラッシング、毛玉のカットやシャワーなど、猫にとって強いストレスになる行動もあります。

最近、猫にとって「怖い」「落ち着かない」「不快」と感じそうな行動はありましたか？猫の信頼回復には「何かをする」より、嫌がることをやめるほうが、効果的なことも多いので、振り返って考えてみましょう。

2.無理に距離を縮めず、寄ってくるまで待つ

猫はしつこくする人間に苦手意識を持ちます。追いかけたり、何度も名前を読んだり、抱っこしようとしたりしていませんか？これらの行動は、心が不安定な猫や警戒中の猫には逆効果になりやすいので、人間から近づくのは厳禁。

逆に、何もしない人の方が猫は自分から近づきたくなる性質をもっています。猫から近づいてくるまでじっくり待ち、もし寄って来ても構い過ぎず、軽く応じる程度がベストでしょう。

3.ごはんやおやつで安心感を作る

猫は「良い出来事」や「安心できる出来事」と人を結び付けて覚えることがあります。そのため、嫌なことがおきない時間を積み重ねることが、信頼回復につながっていきます。

たとえば、猫の大好きな食事。特におやつは嬉しい体験になりやすく、それは安心につながるきっかけにもなります。おやつタイムを上手に使って、「この人の近くは安心」と感じてもらえるようにしましょう。

ただし、無理に近づいたり、おやつで釣って抱っこすると逆効果になるので、猫のペースを優先するのがポイントです。

4.静かな時間を一緒に過ごす。

猫は自分で距離感を決められる状況に安心する動物なので、まずは同じ空間で「何もしない時間」からはじめましょう。

人間同士のようにコミュニケーションをとらなくても、同じ部屋でただ過ごす、猫の少し近くで読書やスマホを見るといった穏やかな時間で、安心感が育つことがあります。特に警戒している猫には、構われない安心感を与えることが重要です。なお、目を見つめすぎる行為も避けましょう。

5.遊びで関係性を再構築する

ある程度猫が「この人は危険ではなさそう」と認識したら、おもちゃを使って、猫と遊んでみましょう。

猫は直接触られるのは嫌がっても、遊びには反応することも多いので、短時間でもよいので猫が楽しめる距離感で相手をしてみてください。遊んだ後に満足して落ち着く時間が増えていくと、「この人は安心」という印象をもたれやすくなります。

信頼回復のために知っておきたい「正しい接し方」

猫からの信頼を取り戻したいと、「もっと触れ合って」「たくさん愛情を伝えて」と、焦ってしまう人も多いようです。しかし、猫は人間のように関係修復に積極的なコミュニケーションを求める動物ではありません。むしろ、警戒しているときに距離を詰められるのが苦手で「また嫌なことをされるかもしれない」と、さらに身構えてしまうことがあります。

大切なのは、仲良くしようと頑張るよりも、安心して過ごせる相手に戻ることです。そのためには、猫が嫌がる行動を極力しないようにし、猫が落ち着いて過ごせる環境を意識しましょう。

猫との関係は、個体差はありますがすぐに元通りになるとは限りません。中には5年経ってようやく関係が修復してきたという例もあるほどです。しかし、安心できる時間を積み重ねることで、距離が戻っていくことは確か。そのためには飼い主さんも穏やかな状態で接することが大切です。

まとめ

猫に「嫌われてしまった」と感じて、落ち込んでしまう人も多いものです。しかし、猫は人間のように感情だけで関係を切り離すというより「安心できるかどうか」を基準に距離を取る傾向がみられます。

猫は自分のペースを大切にする動物だからこそ、関係修復のコツや正しい接し方を参考に、「この人は安心できる」と感じてもらえる時間を、少しずつ積み重ねていってくださいね。