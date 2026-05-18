◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）

牝馬クラシック１冠目の桜花賞は９着だったドリームコア（牝３歳、美浦・萩原清厩舎、父キズナ）。単勝２番人気に推されながらも期待を裏切る結果を、萩原調教師は「いい状態で臨めましたが、内めが止まらない馬場だったうえ、Ｇ１で相手もそろっていた中で後方から外、外を回らされる競馬では厳しかったですね」と振り返る。

初の関西圏での出走に栗東滞在で臨んだ前走とは違い、今回は全３勝を挙げる東京での大一番。１週前追い切りでは美浦・Ｗコースで６ハロン８３秒５―１１秒１をマークし、併せたプライベートアイズ（４歳２勝クラス）に内から１馬身先着した。同馬と併せるのは勝ったクイーンＣ１週前以来だが、そのときは併入。また、桜花賞の１週前では別の馬が相手とはいえ、かなり手応え劣勢だったことを思えば、今回は過去最高の状態がうかがえる。香港Ｃなど国内外Ｇ１を２勝したノームコアを母に持つ良血馬。トレーナーも「以前よりも肉体面、精神面ともに全体的にしっかりして成長を感じます。実績のある東京で改めて期待したいですね」と前を向き直した。