◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

２月のミラノ・コルティナ五輪。稲川くるみ（２７）＝光文堂インターナショナル＝はスピードスケート日本代表１４人でただ一人、出場機会がなかった。無念さはどれほどのものだったのか。帰国後に話を聞くと、即答だった。「１００％、行って良かったです」。前向きな反応に驚かされた。

昨年末に女子５００メートルで初代表に選ばれたが、選考基準上位の高木美帆が出場するかの判断を待つ立場だった。現地入り後も出場を前提に調整していた。本番２日前に代表スタッフから不出場を伝えられたが、ショックはなかったという。指導者不在で個人で活動したシーズンは、調整に苦慮して不振続き。「美帆さんが出た方が絶対にいい。私が出場しても最下位だったかもしれない」。結果を残せていなかった自身の現状を冷静に受け止めていた。

レースは観客席で声援を送った。滑ることはできなかったが、五輪代表の立場で過ごしたからこそ気づけたことがあった。「今まではどんな形でも五輪に行きたいと思っていた。選ばれて本当にうれしかったけど、行くだけで何もかも満たされる場所ではなかった。結果を出せる選手が向かっていくから意味があるんだろうなって」と明かした。

４年前、五輪女王・小平奈緒の引退レースで同走したのが稲川だった。“ポスト小平”と期待され「自分が代わりにならなきゃって思った時期もあったけど、到底なれない」と悩んでいた姿が記憶に残っていた。だが、今は違う。「日本のスケート界を背負うという気持ちではなく、個人としてメダルを目指して頑張りたい」。４年後、胸を張ってスタートラインに立つ姿を楽しみにしたい。（スポーツ担当・林 直史）

◆林 直史（はやし・なおふみ） ０７年入社。五輪は夏冬４大会取材。２５年から大相撲担当。