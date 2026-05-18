◆東京六大学野球春季リーグ戦第６週 第３日▽慶大１２―４法大（１８日・神宮）

首位の慶大が３位の法大を投打に圧倒。２勝１敗で勝ち点を４に伸ばした。第７週の明大・法大戦で２位の明大が勝ち点を逃すと、最終週の早慶戦を待たずして、慶大の２０２３年秋以来、５季ぶりの優勝が決まる。

慶大は初回先頭の丸田湊斗外野手（３年＝慶応）が俊足を飛ばし、中前二塁打でチャンスメイク。小原大和外野手（４年＝花巻東）、主将・今津慶介内野手（４年＝旭川東）の内野ゴロの間に生還し、先制のホームを踏んだ。

４回にも一宮知樹外野手（２年＝八千代松陰）の適時打など、打者９人で４点を加点。法大の先発・助川太志（４年＝茗渓学園）をＫＯした。

５回１死では今津がバックスクリーン右へ今季２号、リーグ通算７号のソロをたたき込んだ。後半になっても、攻撃の手を緩めなかった。

先発したエース左腕・渡辺和大（４年＝高松商）は６回１１０球を投げ、５四球と制球に苦しむも、６安打２失点で今季５勝目。投打がガッチリとかみ合った陸の王者が、５季ぶりの天皇杯へまた一歩、近づいた。