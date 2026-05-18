タレント・田村淳が１８日、都内で行われた、極楽とんぼ・山本圭壱率いる集団「軍団山本」の結成以来初のコントライブ「逃亡者たち！」（８月９日、ＹＯＳＨＩＭＯＴＯ ＲＯＰＰＯＮＧＩ ＴＨＥＡＴＥＲ）の発表会見に出席。「誰かいじめられたことない？先輩に」とぶっ込んだ。

軍団山本は、山本とその後輩らで結成。山本、淳以外の現メンバーは、ココリコ・遠藤章造、ペナルティ・ワッキー、品川庄司・庄司智春と第一線で活躍する芸人がそろっているが、全員がネタ作りから逃げてきたという共通点を持つ。結成から３０年たった中で、満を持してコントを行うことから会見が行われた。

この日は淳が司会を担当。それぞれが軍団での思い出から、今回のコントにかける思いを語った中、淳は何かを察したように「使いどころねえなみたいな顔をしてらっしゃる記者の方もいるので、何かＳＮＳでバズるような芸能ネタないですか？」とむちゃぶり。「ねえ、話題の。それだけ先輩後輩の関係があったらわだかまりとかあるんじゃないかみたいな、皆さん聞きたがってる空気感を察したり」と続けて、「いじめられたことない？」と話題を振った。

全員が思わず口ごもったが、淳は「あんまりないですよね、あんまりっていうとちょっとあったのかって感じですけど」と苦笑い。遠藤も「ないよね」と語るなど、全員が納得の様子だった。

するとワッキーは「この人のこういうとこ嫌いみたいなのはある。山さんにしかないけど」と語り、山本の嫌いな所を言う事に。淳から「ここにいない人で言うとまたもめるから、山さんのことだったら言って良いですよ」と許可が降りると、ワッキーは「よくマージャン打たせてもらうけど調子悪いと機嫌悪くなるんですよ」と暴露した。

一方で「１０年くらい前までそうだったけど、お互いに宣言動画を撮り合ったんです。『今日からマージャンで調子悪くなっても絶対にイライラしません』って。そこからすごく丸くなった。守ってるんですよ」と笑顔で明かしていた。