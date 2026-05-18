十国峠パノラマケーブルカーを運行する十国峠は、現在のケーブルカーに代わる新たな交通手段として、スロープカーの運行を2027年夏に開始すると発表した。

現在のケーブルカーは1956年の開業から70年が経過し、設備の老朽化が進み、部品の確保も難しくなっている。こうした状況を踏まえ、将来的な安全性の維持が困難となる可能性が高まっていることから、新たな輸送システムへの更新を決めた。

新たに導入するスロープカーは2両編成で、定員80名。十国峠の山麓と山頂を片道約4分で結ぶ。路線全長は約320メートル、平均勾配は20度で、総工費は約8億円を見込む。

車両は嘉穂製作所が製作する跨座式斜面走行モノレールで、自走式モーター駆動のラック・アンド・ピニオン方式を採用した。同方式では最大50度の勾配に対応でき、地形に沿った柔軟なルート設計が可能という。勾配が変化する区間でも、車内の床面を常に水平に保つことができるとしている。

デザインは、JR西日本の273系や117系「WEST EXPRESS銀河」などを手掛けた川西康之氏が担当する。「十国」にちなみ、十角形の切子をイメージしたフォルムを採用。床から天井まで届くフルハイトの大型ガラスを全周に配し、360度に開けた大きな窓から、箱根や伊豆の景色を“動く展望台”のように楽しめるという。