ソフトバンクは、ワイモバイルを装った偽サイトや偽のLINEアカウントへ誘導し、ユーザー情報を不正に取得しようとする事例が発生しているとして、注意を呼びかけている。

同社によると、X（旧Twitter）上で企業の名称やロゴを無断使用した「なりすましアカウント」から、偽サイトへ誘導する手口が確認されているという。

偽サイトはワイモバイルの公式サイトを装っており、偽のLINEアカウントを通じてPayPay IDなどの個人情報を入力・送信させようとするとのこと。被害を防ぐため、同社は不審なアカウントやサイトにアクセスしないよう警告している。

同社は注意してほしいポイントとして、正しいURLや公式LINEアカウントなのか確認してほしいとしている。ワイモバイルの公式サイトは「https://www.ymobile.jp」から始まるURL、または公式サイト内からリンクされているサイトのみ。

さらに、正規のLINE公式アカウント名は「Y!mobile（ワイモバイル）」で、これ以外のアカウントを友だち追加したり、個人情報を入力したりしないよう案内している。

ワイモバイル公式LINEアカウント