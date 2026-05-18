ポムポムプリン30周年をペコちゃんがお祝い 限定スイーツやオリジナルグッズなど不二家で限定コラボ
2026年にデビュー30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター・ポムポムプリンと、不二家の看板キャラクター・ペコちゃんがコラボレーションする。全国の不二家洋菓子店で6月1日から30日まで開催され、限定スイーツやオリジナルグッズの販売に加え、店頭演出や銀座での特別企画も実施される。
【画像】ポムポムプリンみたいに変身した店頭のペコちゃん
今回のテーマは「がんばるキミへ 不二家でみんなポムっと一息 〜おうちでのんびりおやつタイム〜」。勉強や仕事、将来のことなど、忙しい毎日の中でもスイーツとともにひと息ついてほしいという思いを込めた企画となる。梅雨シーズンを彩る特別な1ヶ月として展開する。
コラボ商品も多数登場する。6月1日発売の「ポムポムプリン30thペコちゃんとお祝いマカロン（プリン・ミルキー）」は、ポムポムプリンをデザインしたプリン味と、ペコちゃんをデザインしたミルキー味の2種類入りで、価格は税込321円。プリン味にはカラメル香るプリンガナッシュ、ミルキー味にはミルキーガナッシュをサンドしている。
また、6月12日発売の「ポムっと一息♪ペコちゃんとお祝いケーキ」（税込626円）は、黄色いスポンジにプリンとプリン風味クリーム、カラメルソースをサンドし、表面にカラメルグラサージュを流し込んだプリン尽くしの仕上がり。コラボデザインのペーパープレート付き。
さらに、「おかしポーチ（ポムポムプリン）」（税込1320円）や、「ミルキー缶（ポムポムプリン）」（税込770円）も販売される。いずれもコラボデザインのオリジナルステッカー付きとなる。
期間中は対象コラボ商品3点以上の購入でオリジナルショッパーをプレゼントする企画も実施する。数量限定のため、なくなり次第終了となる。
店頭演出にも力を入れる。不二家洋菓子店の一部店舗を除く全国店舗では、ペコちゃん人形がポムポムプリン風カチューシャ姿で来店客を出迎えるほか、ポムポムプリンと友だちのマフィンによる店内アナウンスやオリジナルムービーも順次放送される。
銀座の不二家数寄屋橋店は期間限定でポムポムプリン仕様にラッピングされるほか、銀座数寄屋橋交差点の「ペコちゃんビジョン」でもコラボ映像を放映。さらにSanrio NISHIGINZA店との連動企画も行い、対象レシート提示でオリジナルステッカーをプレゼントする。ポムポムプリンとペコちゃんによる特別な世界観が店舗全体を包み込む1ヶ月となりそうだ。
（C）2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665597
【画像】ポムポムプリンみたいに変身した店頭のペコちゃん
今回のテーマは「がんばるキミへ 不二家でみんなポムっと一息 〜おうちでのんびりおやつタイム〜」。勉強や仕事、将来のことなど、忙しい毎日の中でもスイーツとともにひと息ついてほしいという思いを込めた企画となる。梅雨シーズンを彩る特別な1ヶ月として展開する。
また、6月12日発売の「ポムっと一息♪ペコちゃんとお祝いケーキ」（税込626円）は、黄色いスポンジにプリンとプリン風味クリーム、カラメルソースをサンドし、表面にカラメルグラサージュを流し込んだプリン尽くしの仕上がり。コラボデザインのペーパープレート付き。
さらに、「おかしポーチ（ポムポムプリン）」（税込1320円）や、「ミルキー缶（ポムポムプリン）」（税込770円）も販売される。いずれもコラボデザインのオリジナルステッカー付きとなる。
期間中は対象コラボ商品3点以上の購入でオリジナルショッパーをプレゼントする企画も実施する。数量限定のため、なくなり次第終了となる。
店頭演出にも力を入れる。不二家洋菓子店の一部店舗を除く全国店舗では、ペコちゃん人形がポムポムプリン風カチューシャ姿で来店客を出迎えるほか、ポムポムプリンと友だちのマフィンによる店内アナウンスやオリジナルムービーも順次放送される。
銀座の不二家数寄屋橋店は期間限定でポムポムプリン仕様にラッピングされるほか、銀座数寄屋橋交差点の「ペコちゃんビジョン」でもコラボ映像を放映。さらにSanrio NISHIGINZA店との連動企画も行い、対象レシート提示でオリジナルステッカーをプレゼントする。ポムポムプリンとペコちゃんによる特別な世界観が店舗全体を包み込む1ヶ月となりそうだ。
（C）2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665597