女優の吉田羊が18日、自身のインスタグラムを更新。大物女優のライブ公演と訪れたことを伝えた。

現在舞台公演中の吉田は「昨日は終演後、夏木マリさんのblue note LIVEへ！」と報告。「登場から、ぐわーっと会場中を支配するマリさん。問答無用で魅了されるとはこういうことかと」と伝えた。

そして「最高クールでかっこいいマリさんのお姿と歌が凄すぎて、終始口角上がりまくり、舞台の疲れなんてふっとび、めちゃくちゃにパワーをいただきました！！いやーとんでもなかった！！！」と感激した。

また「マリさんのライブはお衣装も毎回楽しみなのですが、今回もスーパー素敵で」と感動。「特筆すべきはパールのカラー！なんだあれは！マリさんのためのアイテムじゃないか！似合いすぎてけしからん！と興奮冷めやらぬ、音楽の一夜となりました」とつづった。

さらに当時、互いに仕事で訪れていた英・ロンドンでの2ショット写真を改めて公開。「こんなふうに歳を重ねられたら」と憧れながら、「とてもじゃないけど今世では時間が足りない」とも。

「なので私はこれからも、マリさんの御人生を追いかけながら、我が身の指標の一つとしたいと思います。マリさん、3daysお疲れ様でした！晴らしいステージをありがとうございました」と感謝した。