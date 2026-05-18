【5・25から】東京で『讃岐うどん職人祭2026』開催 丸亀製麺×讃岐うどん名店集結、特別メニュー提供＜詳細＞
丸亀製麺に「讃岐うどん」の名店が期間限定で集結する『讃岐うどん職人祭2026』が、5月25日〜27日の3日間、東京の丸亀製麺 神田小川町店で開催される。
【画像多数】『讃岐うどん職人祭2026』に登場する讃岐うどん名店、限定メニューなど
開催は2年目で、参加店舗数や企画内容をさらに拡充。讃岐うどんの名店の味が集結するほか、6つの讃岐うどんの名店と丸亀製麺が共同開発した共創メニュー『オリーブ牛 ぶっかけうどん』も登場する。
讃岐うどんの名店では、「SANU-1 GRAND PRIX」で優勝した「おうどん 瀬戸晴れ」、準優勝の「手打ちうどん 上を向いて」らが参加する。店内では手切りされる麺が見られるブースも登場する。
『オリーブ牛 ぶっかけうどん』は、サステナブルな畜産モデルとして注目されるオリーブ牛の肉と、丸亀製麺のだし、各店のうどんを合わせた、この3日間しか味わえない特別な一杯となる。
このほか、特別なサイドメニューとして、「かなくま餅11号線」の『あん餅天』、「山地蒲鉾」の『本造り鯛ちくわ天』、そのほか『高野豆腐天』も限定販売される。
また、5月27日は「名店職人と学ぶ 讃岐うどん体験」も実施。「純手打うどん よしや」の特別なプログラム。麺切りや実食など、本場の職人による讃岐うどんづくりを体験できる（抽選で5人のみ）。
■『讃岐うどん職人祭2026』
期間：2026年5月25日（月）〜27日（水）
会場：丸亀製麺 神田小川町店（東京都千代田区神田小川町3丁目3 HF神田小川町ビルディング 1F）
昼の部 午前11時〜午後2時（ラストオーダー午後1時半）
夜の部 午後5時〜午後8時（ラストオーダー午後7時半）
提供数：1200食 各回200食限定 1日2店×3日 合計1200食
※各部の商品は数量限定の用意、なくなり次第終了
【1日目】2026年5月25日（月）
昼の部（11:00〜14:00）：純手打うどん よしや × 丸亀製麺
夜の部（17:00〜20:00）：手打ちうどん 清水屋 × 丸亀製麺
【2日目】2026年5月26日（火）
昼の部（11:00〜14:00）：手打うどん 丸亀渡辺 × 丸亀製麺
夜の部（17:00〜20:00）：本格手打ちうどん もり × 丸亀製麺
【3日目】2026年5月27日（水）
昼の部（11:00〜14:00）：手打ちうどん 上を向いて × 丸亀製麺
お客さま体験（15:00〜16:00）：名店職人と学ぶ 讃岐うどん体験
夜の部（17:00〜20:00）：おうどん 瀬戸晴れ × 丸亀製麺
限定販売予定商品
『食べ比べセット』800円――『しょうゆうどん』（冷）、『かけうどん』（温）、『オリーブ牛 ぶっかけうどん』（温・冷）のセット
『しょうゆうどん』500円
『かけうどん』500円
『あん餅天』250円
『本造り鯛ちく天』250円
『高野豆腐天』200円
※商品の価格は全て税込
※数量限定のため1人うどん1玉、サイドメニュー各種1つまで
その他、注意事項などは公式サイトで
【画像多数】『讃岐うどん職人祭2026』に登場する讃岐うどん名店、限定メニューなど
開催は2年目で、参加店舗数や企画内容をさらに拡充。讃岐うどんの名店の味が集結するほか、6つの讃岐うどんの名店と丸亀製麺が共同開発した共創メニュー『オリーブ牛 ぶっかけうどん』も登場する。
讃岐うどんの名店では、「SANU-1 GRAND PRIX」で優勝した「おうどん 瀬戸晴れ」、準優勝の「手打ちうどん 上を向いて」らが参加する。店内では手切りされる麺が見られるブースも登場する。
このほか、特別なサイドメニューとして、「かなくま餅11号線」の『あん餅天』、「山地蒲鉾」の『本造り鯛ちくわ天』、そのほか『高野豆腐天』も限定販売される。
また、5月27日は「名店職人と学ぶ 讃岐うどん体験」も実施。「純手打うどん よしや」の特別なプログラム。麺切りや実食など、本場の職人による讃岐うどんづくりを体験できる（抽選で5人のみ）。
■『讃岐うどん職人祭2026』
期間：2026年5月25日（月）〜27日（水）
会場：丸亀製麺 神田小川町店（東京都千代田区神田小川町3丁目3 HF神田小川町ビルディング 1F）
昼の部 午前11時〜午後2時（ラストオーダー午後1時半）
夜の部 午後5時〜午後8時（ラストオーダー午後7時半）
提供数：1200食 各回200食限定 1日2店×3日 合計1200食
※各部の商品は数量限定の用意、なくなり次第終了
【1日目】2026年5月25日（月）
昼の部（11:00〜14:00）：純手打うどん よしや × 丸亀製麺
夜の部（17:00〜20:00）：手打ちうどん 清水屋 × 丸亀製麺
【2日目】2026年5月26日（火）
昼の部（11:00〜14:00）：手打うどん 丸亀渡辺 × 丸亀製麺
夜の部（17:00〜20:00）：本格手打ちうどん もり × 丸亀製麺
【3日目】2026年5月27日（水）
昼の部（11:00〜14:00）：手打ちうどん 上を向いて × 丸亀製麺
お客さま体験（15:00〜16:00）：名店職人と学ぶ 讃岐うどん体験
夜の部（17:00〜20:00）：おうどん 瀬戸晴れ × 丸亀製麺
限定販売予定商品
『食べ比べセット』800円――『しょうゆうどん』（冷）、『かけうどん』（温）、『オリーブ牛 ぶっかけうどん』（温・冷）のセット
『しょうゆうどん』500円
『かけうどん』500円
『あん餅天』250円
『本造り鯛ちく天』250円
『高野豆腐天』200円
※商品の価格は全て税込
※数量限定のため1人うどん1玉、サイドメニュー各種1つまで
その他、注意事項などは公式サイトで