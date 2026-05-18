日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１８日、日本女子代表「なでしこジャパン」のコーチに、元日本代表ＤＦ内田篤人氏が就任することを発表した。

内田氏は現役時代、Ｊ１鹿島、ドイツ１部シャルケなどで活躍。屈指の右サイドバック（ＳＢ）として日本代表では７４試合２得点。Ｗ杯も２０１０年南アフリカ大会、２１０４年ブラジル大会に出場するなど国際大会の経験も豊富だ。２０２０年の引退後はＪＦＡローモデルコーチなども務め、２０２４年１０月の韓国戦では臨時コーチを務めていた。

２０１１年の女子Ｗ杯で世界一に輝いた「なでしこジャパン」だが、近年は強豪国の戦術的な成長もあり、国際舞台で苦戦している。てこ入れとして２０２４年１２月、なでしこジャパン初の外国出身監督となる、デンマーク国籍のニールセン氏を招聘（しょうへい）した。しかし、指導力の面での物足りなさから、契約満了となり退任。その後、当時のコーチだった狩野倫久氏が監督代行を務めていたが今月１４日、正式に狩野氏の監督就任が正式に決まっていた。

現役時代は戦術眼に優れたＳＢとしてならし、引退後はスポーツキャスターとして多くのスポーツの現場を取材。明るいキャラクターで“ウッチー”愛称で親しまれた内田氏が、なでしこ復権に尽力することになった。

▼内田篤人氏のコメントは以下

「２年前に１試合だけ、なでしこジャパンのコーチを務めさせていただいた際、選手同士のコミュニケーションの多さがとても印象に残っています。チームをより良くするために、選手たちが互いに意見を交わして粘り強くトライする姿が強く心に残りました。私自身の指導経験はまだ限られていますが、選手として感じてきたことや、これまで外から見て感じたことを伝えることはできると思っています。チームとして、そして選手一人一人がさらに成長していけるよう、全力でサポートしていきます。再び日の丸を背負い世界と戦えること、そして狩野倫久監督のもと、世界一奪還を本気で目指すチームの一員になれることに、今から大きな期待と責任を感じています。頑張ります 」