【クルマと『Forza Horizon 6』の魅力 トヨタ編】 5月18日 公開

日本マイクロソフトはXbox Series X|S/PC用レースゲーム「Forza Horizon 6」について、トヨタにその魅力を聞くインタビュー記事を公開した。

インタビューはトヨタ自動車、Toyota GAZOO Racingのプロジェクト ゼネラル マネージャー、土井崇司氏が答えた。本作で日本を舞台にトヨタ自動車の車両が登場することについて「大きな誇り」としつつ、日本の自動車文化やToyota GAZOO Racingの車両が持つ走りの楽しさを世界中に届けられる機会だとしている。

ゲーム表現によるカスタマイズやチューニングの強調はクルマ好きのユーザーに共感を呼ぶとしつつ、ゲーム内で車両に触れる体験は走行性能やデザイン思想を身近に感じられる入り口だという。バーチャルの体験が現実世界での興味喚起につながるとも述べている。

最後に、Toyota GAZOO Racingの車両に乗って日本を象徴する風景が再現された山道や海岸線、都市部といった場所で走ってほしいと結んでいる。走りの楽しさを存分に味わいつつ、美しい景色も楽しめる探索の両方を体験できる環境が車両を引き立てるという。

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