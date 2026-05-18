“アミューズ令和初ボーイズグループ”The Right Light、1stアルバム「One Step」リリース 全国7カ所巡る初のライブツアーも決定
【モデルプレス＝2026/05/18】アミューズ令和初のボーイズグループThe Right Light（ザ・ライトライト）が、7月15日に1stアルバム「One Step」をリリースすることが決定。さらに大阪と東京でグループ初のリリースイベントの開催、また、全国7箇所を巡る初のライブツアーを開催することも発表された。
【写真】“アミューズ令和初ボーイズグループ”The Right Lightとは
今作は、北海道出身の5人組ロックバンドGalileo Galilei（ガリレオ・ガリレイ）の尾崎雄貴が作詞・作曲を担当した、デビュー曲「YES」や2nd配信シングル「ライツオン！」など、今まで配信してきた5曲と、5月22日に配信される最新曲「Crush On You」に加え、ほか新曲3曲を含む全9曲を収録。“One Step（一歩・前進）”というアルバムタイトルのように、彼ら自身が未来・夢に向かって突き進む最初の“一歩”を表現した1stアルバムとなった。全曲を通してグループコンセプトである“全肯定”を感じながら、今この瞬間の彼らにしか表現できない、唯一無二の“One Step”を体感することができる。6月中旬には、大阪と東京でグループ初のリリースイベントを開催することが決定。CDを予約した人は、当日実施するミニライブへの優先参加やメンバー全員でのサイン会、ハイタッチ会に参加可能。詳細はオフィシャルサイトに掲載されている。
そして今作の初アルバムを提げて全国7ヶ所を巡る、1st LIVE TOUR「One Step」も決定。7月29日の横浜を皮切りに、新潟、宮城、福岡、岡山、大阪、愛知と、8月11日まで全国を駆け抜ける。また、メキシカン・ファストフード「TacoBell」とのスペシャルコラボメニューも販売中で、メンバーは開発段階から積極的に参加し、コラボメニュー販売に伴い、2月〜4月にかけて開催した1日店長イベントでは店内には収まりきらないほどの客が訪れ、店前の道路先まで行列ができるほど反響を呼んだ。1日店長イベントに関するファンたちのSNS投稿は総再生回数250万回を超え、メンバーの様子が国内のみならず、韓国を中心としたアジア圏の人のコメントも増加し話題になっている。
なお、メンバーの個人活動では、西浦心乃助が2025年公開された映画『ブラック・ショーマン』で重要な役どころに抜擢され、10月クール「ぼくたちん家」（NTV）にもレギュラー出演。2026年も主要人物として出演する作品が決定しており、早くも映像作品において存在感を示している。松瀬太虹はTBS×CJ ENMが仕掛ける大型プロジェクトである、1月クール「DREAM STAGE」（TBS）にレギュラー出演し、K-POP業界を舞台にした物語で、松瀬は作中に登場するライバルグループ・TORINNER（トリナー）に所属し、抜群のスタイルとビジュアルの良さから注目を集めた。他のメンバーも個々の活動でしっかり存在感を発揮できる作品が決まっている。（modelpress編集部）
2026年7月15日（水）Release
レーベル：THERL Records
【仕様】初回限定盤：CD1枚組／三方背ケース付き・40Pフォトブックレット
通常盤：CD1枚組
【特典】初回限定盤：A4クリアファイル・セルフィースクエアステッカー（全6種）
通常盤：セルフィースクエアステッカー（全6種）
【発売元】THERL Records／アミューズ
【販売元】アミューズ
【収録内容】※初回限定盤・通常盤共通
1. YES
2. Right Light
3. Beautiful Day
4. Falling
5. Brand New Day
6. ライツオン！
7. Next To Me
8. Crush On You
9. The Moment
【日程】
2026年6月20日（土）13：00〜
大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店 店内イベントスペース
2026年6月20日（土）17：30〜
大阪・HMV&BOOKS NAMBA イベントスペース
2026年6月21日（日）12：00〜
東京・HMV&BOOKS SHIBUYA 6F イベントスペース
2026年6月21日（日）16：00〜
東京・タワーレコード渋谷店5Fイベントスペース
【特典会内容】
・初回限定盤1枚予約：会場特典に全員サイン（動画撮影可）
・通常盤1枚予約：全員ハイタッチ（動画撮影可）
【日時・会場】
7月29日（水）神奈川：F.A.D YOKOHAMA【OPEN 18：30／START 19：00】
8月1日（土）新潟：GOLDEN PIGS REDSTAGE【OPEN 17：00／START 17：30】
8月2日（日）宮城：仙台MACANA【OPEN 17：00／START 17：30】
8月6日（木）福岡：BEAT STATION【OPEN 18：30／START 19：00】
8月8日（土）岡山：IMAGE【OPEN 17：00／START 17：30】
8月9日（日）大阪：OSAKA MUSE【OPEN 17：00／START 17：30】
8月11日（火・祝）愛知：ell. FITS ALL【OPEN 17：00／START 17:30】
【日時】2026年5月31日（日）16：00開場 16：30開演
【出演】The Right Light／藤原大祐／レイニ／れん（五十音順）
【会場】EX THEATER ROPPONGI（東京都港区西麻布1-2-9）
【主催】TOKYO FM
【Not Sponsored 記事】
【写真】“アミューズ令和初ボーイズグループ”The Right Lightとは
◆The Right Light、1stアルバム「One Step」リリース決定
今作は、北海道出身の5人組ロックバンドGalileo Galilei（ガリレオ・ガリレイ）の尾崎雄貴が作詞・作曲を担当した、デビュー曲「YES」や2nd配信シングル「ライツオン！」など、今まで配信してきた5曲と、5月22日に配信される最新曲「Crush On You」に加え、ほか新曲3曲を含む全9曲を収録。“One Step（一歩・前進）”というアルバムタイトルのように、彼ら自身が未来・夢に向かって突き進む最初の“一歩”を表現した1stアルバムとなった。全曲を通してグループコンセプトである“全肯定”を感じながら、今この瞬間の彼らにしか表現できない、唯一無二の“One Step”を体感することができる。6月中旬には、大阪と東京でグループ初のリリースイベントを開催することが決定。CDを予約した人は、当日実施するミニライブへの優先参加やメンバー全員でのサイン会、ハイタッチ会に参加可能。詳細はオフィシャルサイトに掲載されている。
◆The Right Light、初のライブツアーも決定
そして今作の初アルバムを提げて全国7ヶ所を巡る、1st LIVE TOUR「One Step」も決定。7月29日の横浜を皮切りに、新潟、宮城、福岡、岡山、大阪、愛知と、8月11日まで全国を駆け抜ける。また、メキシカン・ファストフード「TacoBell」とのスペシャルコラボメニューも販売中で、メンバーは開発段階から積極的に参加し、コラボメニュー販売に伴い、2月〜4月にかけて開催した1日店長イベントでは店内には収まりきらないほどの客が訪れ、店前の道路先まで行列ができるほど反響を呼んだ。1日店長イベントに関するファンたちのSNS投稿は総再生回数250万回を超え、メンバーの様子が国内のみならず、韓国を中心としたアジア圏の人のコメントも増加し話題になっている。
なお、メンバーの個人活動では、西浦心乃助が2025年公開された映画『ブラック・ショーマン』で重要な役どころに抜擢され、10月クール「ぼくたちん家」（NTV）にもレギュラー出演。2026年も主要人物として出演する作品が決定しており、早くも映像作品において存在感を示している。松瀬太虹はTBS×CJ ENMが仕掛ける大型プロジェクトである、1月クール「DREAM STAGE」（TBS）にレギュラー出演し、K-POP業界を舞台にした物語で、松瀬は作中に登場するライバルグループ・TORINNER（トリナー）に所属し、抜群のスタイルとビジュアルの良さから注目を集めた。他のメンバーも個々の活動でしっかり存在感を発揮できる作品が決まっている。（modelpress編集部）
◆1st Album 「One Step」概要
2026年7月15日（水）Release
レーベル：THERL Records
【仕様】初回限定盤：CD1枚組／三方背ケース付き・40Pフォトブックレット
通常盤：CD1枚組
【特典】初回限定盤：A4クリアファイル・セルフィースクエアステッカー（全6種）
通常盤：セルフィースクエアステッカー（全6種）
【発売元】THERL Records／アミューズ
【販売元】アミューズ
【収録内容】※初回限定盤・通常盤共通
1. YES
2. Right Light
3. Beautiful Day
4. Falling
5. Brand New Day
6. ライツオン！
7. Next To Me
8. Crush On You
9. The Moment
◆発売記念ミニライブ＆特典会
【日程】
2026年6月20日（土）13：00〜
大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店 店内イベントスペース
2026年6月20日（土）17：30〜
大阪・HMV&BOOKS NAMBA イベントスペース
2026年6月21日（日）12：00〜
東京・HMV&BOOKS SHIBUYA 6F イベントスペース
2026年6月21日（日）16：00〜
東京・タワーレコード渋谷店5Fイベントスペース
【特典会内容】
・初回限定盤1枚予約：会場特典に全員サイン（動画撮影可）
・通常盤1枚予約：全員ハイタッチ（動画撮影可）
◆1st LIVE TOUR 「One Step」概要
【日時・会場】
7月29日（水）神奈川：F.A.D YOKOHAMA【OPEN 18：30／START 19：00】
8月1日（土）新潟：GOLDEN PIGS REDSTAGE【OPEN 17：00／START 17：30】
8月2日（日）宮城：仙台MACANA【OPEN 17：00／START 17：30】
8月6日（木）福岡：BEAT STATION【OPEN 18：30／START 19：00】
8月8日（土）岡山：IMAGE【OPEN 17：00／START 17：30】
8月9日（日）大阪：OSAKA MUSE【OPEN 17：00／START 17：30】
8月11日（火・祝）愛知：ell. FITS ALL【OPEN 17：00／START 17:30】
◆TOKYO FM presents「CC（Cultural×Crossroads）」概要
【日時】2026年5月31日（日）16：00開場 16：30開演
【出演】The Right Light／藤原大祐／レイニ／れん（五十音順）
【会場】EX THEATER ROPPONGI（東京都港区西麻布1-2-9）
【主催】TOKYO FM
【Not Sponsored 記事】