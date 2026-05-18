福岡と佐賀は18日、暖かい空気に覆われ、強い日差しが照りつけ、気温がぐんぐん上がりました。



各地で30℃以上の真夏日となっています。7月中旬から下旬並みの気温を観測しています。



北九州市八幡西区では、午後3時半までに32.4℃まで上がり、5月の観測史上最も高くなりました。これは8月上旬並みの気温です。



また、佐賀県伊万里市は32.1℃で、5月の観測史上最も高い気温となっています。





■福岡県の午後3時半までの最高気温久留米市34.4℃（ことし最高）朝倉市33.7℃（ことし最高）飯塚市32.7℃（ことし最高）太宰府市32.6℃（ことし最高）北九州市八幡西区32.4℃（ことし最高・5月の観測史上最高）大牟田市32.1℃八女市黒木32.1℃福岡市博多区31.8℃（ことし最高）添田町31.8℃福岡市中央区30.9℃（ことし最高）糸島市30.4℃（ことし最高）宗像市30.2℃（ことし最高）■佐賀県の午後3時半までの最高気温佐賀市34.2℃（ことし最高）白石町33.6℃（ことし最高）嬉野市32.7℃伊万里市32.1℃（ことし最高・5月の観測史上最高）唐津市31.2℃（ことし最高）