【気象情報】北九州市八幡西区で32.4℃ 5月の観測史上最も高く8月上旬並み 久留米市は34.4℃ 午後3時半現在
福岡と佐賀は18日、暖かい空気に覆われ、強い日差しが照りつけ、気温がぐんぐん上がりました。
各地で30℃以上の真夏日となっています。7月中旬から下旬並みの気温を観測しています。
北九州市八幡西区では、午後3時半までに32.4℃まで上がり、5月の観測史上最も高くなりました。これは8月上旬並みの気温です。
また、佐賀県伊万里市は32.1℃で、5月の観測史上最も高い気温となっています。
久留米市34.4℃（ことし最高）
朝倉市33.7℃（ことし最高）
飯塚市32.7℃（ことし最高）
太宰府市32.6℃（ことし最高）
北九州市八幡西区32.4℃（ことし最高・5月の観測史上最高）
大牟田市32.1℃
八女市黒木32.1℃
福岡市博多区31.8℃（ことし最高）
添田町31.8℃
福岡市中央区30.9℃（ことし最高）
糸島市30.4℃（ことし最高）
宗像市30.2℃（ことし最高）
■佐賀県の午後3時半までの最高気温
佐賀市34.2℃（ことし最高）
白石町33.6℃（ことし最高）
嬉野市32.7℃
伊万里市32.1℃（ことし最高・5月の観測史上最高）
唐津市31.2℃（ことし最高）