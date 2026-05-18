ねこねこ夏限定コレクション登場！レモンケーキや新作焼き菓子に注目

夏のティータイムをもっと楽しく彩ってくれる「ねこねこ」の限定コレクションが、2026年6月1日（月）よりスタート♡今年のテーマは「NEKO NEKO Summer Vacation～喫茶店に集うねこたち～」。喫茶店で涼みながらスイーツを楽しむねこたちを描いた、キュートなパッケージにも注目です。冷やしておいしい焼き菓子や、夏らしい爽やかなフレーバーがそろい、見た目も味わいも心ときめくラインナップになっています。

夏限定の新作焼き菓子に注目

今季初登場となる『ねこねこバターサンド～塩キャラメル～』は、1個360円（税込）。

サクほろ食感のサブレクッキーに、フランス産“ゲランドの塩”を加えたキャラメルバタークリームをサンドした、甘じょっぱい味わいが魅力です。

販売期間は2026年6月1日（月）～10月31日（土）まで。「ねこねこチーズケーキ」取り扱い店舗と公式オンラインストア「オールハーツモール」にて販売されます。

さらに、夏限定フレーバー『ふぃにゃんシェ 塩バニラ』も登場。価格は1個260円（税込）、4個セット1,060円（税込）です。

バニラの甘さに塩味を効かせた絶妙なバランスで、冷やすことでよりしっとり食感に。

全国のスーパーマーケットやドラッグストアでも販売されるので、気軽に楽しめるのもうれしいポイントです♪

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爽やかレモンスイーツ＆ギフトBOX

毎年人気の『ねこねこレモンケーキ』は、2026年も新デザインパッケージで登場。価格は280円（税込）、販売期間は2026年6月1日（月）～8月31日（月）までです。

瀬戸内レモンのレモンピールを使用した爽やかな味わいと、レモン風味チップのザクザク食感がアクセント。冷やして食べると、さらにしっとり感が引き立ちます。

ギフト需要にぴったりなのが、『ねこねこサマーアソートBOX』2,220円（税込）。

『ふぃにゃんシェ 塩バニラ』2個、『ねこねこレモンケーキ』1個、『ねこねこ はちわれクッキー』各2枚、『ふぃにゃんシェ（プレーン/ショコラ）』各1個が入った豪華セットです。

また、『ねこねこサマープチギフト』840円（税込）もラインナップ。バッグ風パッケージに焼き菓子を詰め合わせた、ちょっとした手土産にもぴったりなアイテムです。

ねこ好き必見の限定デザイン

今年の「NEKO NEKO Summer Vacation～喫茶店に集うねこたち～」では、猫専門イラストレーター・Coony（クーニー）さんによる限定デザインにも注目。

喫茶店でひと休みするねこたちの姿が描かれた、どこかレトロで涼しげな世界観が魅力です。

さらに、看板商品『ねこねこチーズケーキ』のスリーブも期間限定デザインにチェンジ。夏らしいチェック柄や、はちわれ・三毛猫モチーフなど、思わず写真を撮りたくなる可愛さです♡

また、定番人気『ふぃにゃんシェ プレーン』は、全国のスーパーマーケット・ドラッグストアなどで初の量販店展開を開始。参考小売価格216円（税込）で、より身近に楽しめるようになりました。

この夏だけの“ねこねこ時間”を楽しんで♡

可愛らしいねこモチーフと、夏らしい爽やかな味わいが楽しめる「NEKO NEKO Summer Vacation～喫茶店に集うねこたち～」。

自分へのご褒美スイーツとしてはもちろん、帰省や夏ギフト、ティータイムのお供にもぴったりなラインナップがそろっています。

暑い夏をちょっぴり癒してくれる「ねこねこ」の限定スイーツで、心ときめくひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか♡