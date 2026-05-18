広島のＲＣＣ（中国放送）は１８日、坂上俊次アナウンサーが、ＪＮＮ・ＪＲＮ系列の優れたアナウンスに贈られる「第５１回アノンシスト賞」のテレビスポーツ実況部門で最優秀賞を受賞したと発表した。受賞対象は、３月２９日放送のＲＣＣテレビ「広島−中日 栗林良吏 先発転向で初登板初完封」の実況。

審査員からは「快挙への期待膨らむスタジアムの高揚感を、選び抜かれた言葉で高めながら、冷静に緊張感を伝えた」と高く評価された。授賞式は６月２４日に行われる。

坂上アナは同部門最優秀賞受賞は２０２０年度以来、５年ぶり２度目。以下のように喜びを語った。

坂上アナ「九回、マウンドに向かう、球団最強ストッパーの栗林良吏。そこに、守護神時代の登場曲のトランペットの響き。放送席の緊張感。スタンドの沸騰。もちろん、実況の私もスイッチが入りました。『去年まで、九回１イニングのピッチャーが、先発転向初戦でいきなり完封とか！見たことありますか？あまりに凄いでしょ！先発転向にかける本人の気持ち、想像できますか？』そんな、心の思いを実況に落とし込み、懸命に黙り、懸命に叫び。懸命に言葉を選びました。自分から発した言葉。映像が引き出してくれた言葉。最後は、選手たちが引き出してくれた言葉。それらが評価されたなら、これ以上の喜びはありません」