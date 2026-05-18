戦艦の先頭に立って指さす姿や宇宙人を連行するような画像も…トランプ大統領が自身のSNSにAI作成画像を連続投稿

アメリカのトランプ大統領は、週末の16日から17日にかけて、自身のSNSにAI（人工知能）生成画像を連続して投稿しました。

トランプ大統領が16日に投稿したのは、「嵐の前の静けさ」と題したAI生成画像です。

画像では、「メイク・アメリカ・グレート・アゲイン（MAGA）」の帽子をかぶった白いポロシャツ姿のトランプ大統領が戦艦の先端に立ち、正面に向かって人差し指をさしています。

トランプ大統領の背景には、荒れ狂う海を航行するイラン国旗を掲げる船舶が複数確認できます。

17日には、手錠をつけた宇宙人をトランプ大統領や黒いサングラスをかけたスーツ姿の男性たちが連行しているような画像を投稿。

さらに、司令室で核ボタンを押すようなしぐさを見せるAI生成画像を投稿しています。

この画像には「宇宙軍」という見出しがつけられていて、「ターゲット破壊」との文字や、地球上の数カ所が爆発するような瞬間が描かれています。

このほかにもオバマ元大統領やバイデン前大統領をやゆするようなものなど、2日間で20以上の連続投稿を行っています。

トランプ大統領のこれらの投稿の意図は不明です。