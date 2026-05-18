「一旦落ち着いて深呼吸してる私と準備万端な犬」



【写真】準備万端で、飼い主さんの「OK待ち」する犬さん

こんなひと言とともに「X」に投稿されたのは、床に散乱するドッグフードとそれを物陰からひょこ、っと顔をのぞかせて眺めるワンコの写真です。くるん、と巻き上げられたピンク色の舌が「準備はいつでもOK！」と伝えているようで可愛らしいのと、あくまで飼い主さんのゆるしがあるまでは食べません、という姿勢が微笑ましく、話題になりました。



写真を投稿したのは「エマ/Emma」（@emma_bc410）さん（以下、飼い主さん）で、お掃除を手伝う気満々のワンコのはお名まえは「エマ」ちゃんといい、先日2歳になったばかりのボーダーコリーの女の子です。写真を見た人たちから様々な声が届きました。



「食べ放題」

「待て、してて偉い 待て、というか、Ready!って感じはあるものの」

「『自分まだまだいけます！』って準備してるのかわいいですね」



エマちゃんはこの後どうしたのでしょうか、飼い主さんにお聞きしました。



「OKサインを待つ」お利口さん

「どうしてこんなことに？」とお聞きすると「朝いつものようにご飯を用意しようとしたら、フードストッカーを丸ごと倒してしまい、フードが飛び散ってしまいました」と話す、飼い主さん。



さらに「朝の忙しい時間に絶望感と共に、勝手に食べ始めないでちゃんと私のOKサインを待っているエマがえらいなと感心しました」と愛犬のお利口さに感心したことをふりかえりました。



「隅々まで綺麗に」！

なお、この後の実際の片づけ作業に関しては「大きな塊は私が手で片付けましたが、四方八方に飛び散ったエサはもうエマに食べてもらいました！」とのこと。



しかし、実は懸念事項もあったそうで…「我が家には乳児がおり、誤飲につながると大変だと焦りましたが、さすがは犬の嗅覚で、ソファーの下の見つけにくいところまで隅々と綺麗に食べてくれました」と話しています。



ちゃんと「待て」ができたうえに、見つかりにくいところまで入り込んだドッグフードを「片づけた」エマちゃんは本当に賢いですね。アカウントのタイムラインにはご家族とともに四季折々のイベントを楽しんだり、何気ない日常を共に過ごすエマちゃんの姿が投稿されています。



（まいどなニュース特約・山本 明）